Швеция подает заявку на членство в НАТО – премьер

Отмечается, что это решение "основано на анализе безопасности, в котором правительство предложило принять участие другим партиям [парламента Швеции] Риксдага, и его выводах, которые были представлены в отчете от 13 мая".

"Согласно оценке правительства, членство в НАТО – лучший способ защитить безопасность Швеции в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения России в Украину, – говорится в сообщении. – Сегодняшний выбор Швеции в области политики безопасности также стал предметом специальных дебатов в Риксдаге".

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции 16 мая заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией, сообщил SVT.

По словам Андерссон, в Риксдаге подавляющее большинство голосов – за вступление Швеции в НАТО.

Накануне, 15 мая, руководство Социально-демократической партии Швеции приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Желание вступить в Альянс правящая в Швеции партия связала с политикой безопасности страны.