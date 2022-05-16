Швеция подает заявку на членство в НАТО – премьер

Отмечается, что это решение "основано на анализе безопасности, в котором правительство предложило принять участие другим партиям [парламента Швеции] Риксдага, и его выводах, которые были представлены в отчете от 13 мая".
"Согласно оценке правительства, членство в НАТО – лучший способ защитить безопасность Швеции в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения России в Украину, – говорится в сообщении. – Сегодняшний выбор Швеции в области политики безопасности также стал предметом специальных дебатов в Риксдаге".
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции 16 мая заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией, сообщил SVT.
По словам Андерссон, в Риксдаге подавляющее большинство голосов – за вступление Швеции в НАТО.
Накануне, 15 мая, руководство Социально-демократической партии Швеции приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Желание вступить в Альянс правящая в Швеции партия связала с политикой безопасности страны.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.
12 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Финляндии Саули Нийнисте объявили о поддержке вступления страны в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
14 мая Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.
15 мая власти Финляндии и Швеции официально сообщили о решении подавать заявку в НАТО.
В МИД РФ 16 мая заявили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс.
У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, отреагировал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля утверждает, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.