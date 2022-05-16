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Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО

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Путин утверждает, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ
Путин утверждает, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ
Фото: ЕРА

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, который транслировали "РИА Новости".

В то же время Путин утверждает, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

Как именно Россия может ответить на расширение Альянса, Путин не уточнил, сказав, что российские власти "будут смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться".

Президент РФ также выразил убеждение, что расширение НАТО – это проблема, которая "создается искусственно во внешнеполитических интересах США".

Как сообщают "РИА Новости", спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможное присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, заявил, что у России нет территориальных споров с этими странами.

По его словам, если бы в НАТО вступила Украина, то "тогда у Москвы бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в Альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента".

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть свою политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.

15 мая власти Финляндии и Швеции официально сообщили о решении подавать заявку в НАТО.

В МИД РФ 16 мая заявили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Швеция, Кремль, Дмитрий Песков, Финляндия, членство
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