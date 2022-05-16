Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО

Путин утверждает, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ Фото: ЕРА

В то же время Путин утверждает, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

Как именно Россия может ответить на расширение Альянса, Путин не уточнил, сказав, что российские власти "будут смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться".

Президент РФ также выразил убеждение, что расширение НАТО – это проблема, которая "создается искусственно во внешнеполитических интересах США".

Как сообщают "РИА Новости", спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможное присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, заявил, что у России нет территориальных споров с этими странами.

По его словам, если бы в НАТО вступила Украина, то "тогда у Москвы бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в Альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента".