Украина может вступить в НАТО без плана действий по членству, как Швеция и Финляндия – Квин

Украина пока не получала от НАТО план действий по членству Фото: depositphotos.com

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то план действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", – отметила Квин.

Она подчеркнула, что ПДЧ прежде всего необходим для достижения совместимости с силами Альянса.

"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать план действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете соответствовать большей части требований", – сказала Квин.

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года, и вступить в НАТО.