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Украина может вступить в НАТО без плана действий по членству, как Швеция и Финляндия – Квин

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Украина пока не получала от НАТО план действий по членству
Украина пока не получала от НАТО план действий по членству
Фото: depositphotos.com

Украина может вступить в НАТО без необходимости получения плана действий по членству, как Швеция и Финляндия. Об этом в опубликованном 16 мая интервью "Европейской правде" сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то план действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", – отметила Квин.

Она подчеркнула, что ПДЧ прежде всего необходим для достижения совместимости с силами Альянса.

"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать план действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете соответствовать большей части требований", – сказала Квин.

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года, и вступить в НАТО.

Контекст:

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

Теги: Украина, НАТО, Швеция, Финляндия, членство, Кристина Квин, ПДЧ
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