Норвегия, Дания и Исландия пообещали помощь Финляндии и Швеции в случае нападения до их вступления в НАТО

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, его 16 мая цитирует сайт правительства страны.
В совместном заявлении премьеры трех стран приветствуют решения Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО.
"Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить быстрый процесс, чтобы Норвегия могла очень быстро ратифицировать Швецию и Финляндию в качестве членов НАТО", – подчеркнул Стере.
В заявлении также отмечается, что и Финляндия, и Швеция уже соответствуют критериям для вступления в Альянс, а их членство в НАТО "будет способствовать коллективной обороне и укреплять евроатлантическую безопасность".
"Мы будем и дальше укреплять наше сотрудничество в области обороны северных стран. Наши вооруженные силы хорошо работают вместе и тренируются вместе в течение многих лет. Мы высоко ценим значительный вклад, который Финляндия и Швеция уже внесли в качестве стран-партнеров в НАТО", – указал Стере.
По его словам, Швеция и Финляндия "имеют право подать заявку на членство в НАТО без какой-либо попытки вмешательства извне".
"Скандинавский регион никому не угрожает и останется регионом низкой напряженности, который хочет жить в мире со своими соседями", – резюмировал Стере.
Норвегия, Дания и Исландия были среди 12 государств – учредителей Североатлантического союза в 1949 году. В настоящее время в НАТО входит 30 стран, отмечается на сайте Альянса.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.
12 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Финляндии Саули Нийнисте объявили о поддержке вступления страны в НАТО.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
14 мая Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.
15 мая власти Финляндии официально сообщили о решении подавать заявку в НАТО. В тот же день руководство Социально-демократической партии Швеции приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Желание вступить в Альянс правящая в Швеции партия связала с политикой безопасности страны.
Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения России в Украину. Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией.
В МИД РФ сообщили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".
У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, отреагировал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля утверждает, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.