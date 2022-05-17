Норвегия, Дания и Исландия пообещали помощь Финляндии и Швеции в случае нападения до их вступления в НАТО

Швеция и Финляндия имеют право подать заявку на членство в НАТО "без какой-либо попытки вмешательства извне", отметил Стере Фото: EPA

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, его 16 мая цитирует сайт правительства страны.

В совместном заявлении премьеры трех стран приветствуют решения Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО.

"Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить быстрый процесс, чтобы Норвегия могла очень быстро ратифицировать Швецию и Финляндию в качестве членов НАТО", – подчеркнул Стере.

В заявлении также отмечается, что и Финляндия, и Швеция уже соответствуют критериям для вступления в Альянс, а их членство в НАТО "будет способствовать коллективной обороне и укреплять евроатлантическую безопасность".

"Мы будем и дальше укреплять наше сотрудничество в области обороны северных стран. Наши вооруженные силы хорошо работают вместе и тренируются вместе в течение многих лет. Мы высоко ценим значительный вклад, который Финляндия и Швеция уже внесли в качестве стран-партнеров в НАТО", – указал Стере.

По его словам, Швеция и Финляндия "имеют право подать заявку на членство в НАТО без какой-либо попытки вмешательства извне".

"Скандинавский регион никому не угрожает и останется регионом низкой напряженности, который хочет жить в мире со своими соседями", – резюмировал Стере.

Норвегия, Дания и Исландия были среди 12 государств – учредителей Североатлантического союза в 1949 году. В настоящее время в НАТО входит 30 стран, отмечается на сайте Альянса.