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Правительство Латвии поддержало заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Их рассмотрит Сейм

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Ринкевичс выразил надежду вскоре приветствовать друзей Латвии в Альянсе
Ринкевичс выразил надежду вскоре приветствовать друзей Латвии в Альянсе
Фото: EPA

Кабмин Латвии одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 24 мая в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Только что правительство Латвии поддержало заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО. Надеюсь вскоре приветствовать наших друзей в Альянсе", – написал Ринкевичс.

Кабмин Латвии передал на рассмотрение Сейма (парламента) страны два законопроекта – "О протоколе о присоединении Финляндской Республики к Североатлантическому договору" и "О протоколе о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору", отмечает Delfi.  

Решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО приветствовал президент Латвии Эгилс Левитс. По его словам, это "в интересах всей Европы".

Левитс выразил надежду, что Сейм Латвии в ближайшее время ратифицирует решение о поддержке вступления двух стран в Альянс.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс. 

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета Рабочей партии Курдистана, которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией.

Теги: НАТО, Латвия, Швеция, правительство, Финляндия, МИД Латвии, Эдгарс Ринкевичс, парламент, законопроект, президент, вступ, присоединение, Эгилс Левитс, членство, Сейм Латвии
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