Правительство Латвии поддержало заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Их рассмотрит Сейм

"Только что правительство Латвии поддержало заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО. Надеюсь вскоре приветствовать наших друзей в Альянсе", – написал Ринкевичс.
Government of Latvia has just endorsed requests by #Finland and #Sweden to become members of #NATO. Hope to welcome our friends in the Alliance soon @Haavisto @AnnLinde #stronger #WeAreNATO— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) May 24, 2022
Кабмин Латвии передал на рассмотрение Сейма (парламента) страны два законопроекта – "О протоколе о присоединении Финляндской Республики к Североатлантическому договору" и "О протоколе о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору", отмечает Delfi.
Решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО приветствовал президент Латвии Эгилс Левитс. По его словам, это "в интересах всей Европы".
Левитс выразил надежду, что Сейм Латвии в ближайшее время ратифицирует решение о поддержке вступления двух стран в Альянс.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс.
Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета Рабочей партии Курдистана, которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией.