Правительство Латвии поддержало заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Их рассмотрит Сейм

"Только что правительство Латвии поддержало заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО. Надеюсь вскоре приветствовать наших друзей в Альянсе", – написал Ринкевичс.

Government of Latvia has just endorsed requests by #Finland and #Sweden to become members of #NATO. Hope to welcome our friends in the Alliance soon @Haavisto @AnnLinde #stronger #WeAreNATO — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) May 24, 2022

Кабмин Латвии передал на рассмотрение Сейма (парламента) страны два законопроекта – "О протоколе о присоединении Финляндской Республики к Североатлантическому договору" и "О протоколе о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору", отмечает Delfi.

Решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО приветствовал президент Латвии Эгилс Левитс. По его словам, это "в интересах всей Европы".

Левитс выразил надежду, что Сейм Латвии в ближайшее время ратифицирует решение о поддержке вступления двух стран в Альянс.