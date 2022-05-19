ЕС надеется, что НАТО преодолеет возражения Турции против вступления в Альянс Швеции и Финляндии

Массрали заявила, что Швеция и Финляндия могут рассчитывать на поддержку ЕС в вопросе вступления в НАТО Фото: eeas.europa.eu

По словам Массрали, решение вступить в НАТО является суверенным выбором двух стран. Она сказала, что эти страны могут рассчитывать на поддержку ЕС в этом вопросе.

"Совет ЕС продемонстрировал свою поддержку этим двум странам, когда они уведомили о своем желании присоединиться к НАТО. Действительно, Турция выдвинула некоторые возражения, но я надеюсь, что НАТО их преодолеет", – заявила она.

Спикер сказала, что участие Швеции и Финляндии в НАТО "придаст импульс усилению стратегического партнерства с Альянсом".

Массрали также процитировала главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, что вопрос противоречий с Турцией "должен быть решен в кратчайшие сроки, чтобы позволить осуществить процедуру вступления".