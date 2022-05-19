ЕС надеется, что НАТО преодолеет возражения Турции против вступления в Альянс Швеции и Финляндии

По словам Массрали, решение вступить в НАТО является суверенным выбором двух стран. Она сказала, что эти страны могут рассчитывать на поддержку ЕС в этом вопросе.
"Совет ЕС продемонстрировал свою поддержку этим двум странам, когда они уведомили о своем желании присоединиться к НАТО. Действительно, Турция выдвинула некоторые возражения, но я надеюсь, что НАТО их преодолеет", – заявила она.
Спикер сказала, что участие Швеции и Финляндии в НАТО "придаст импульс усилению стратегического партнерства с Альянсом".
Массрали также процитировала главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, что вопрос противоречий с Турцией "должен быть решен в кратчайшие сроки, чтобы позволить осуществить процедуру вступления".
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, 14 мая как Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс.
Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета Рабочей партии Курдистана, которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, а также экспорта оружия и программы самолетов F-35.
Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники 19 мая сообщила, что Анкара готовит пять основных требований к Швеции и Финляндии. Анкара хочет передачи ей членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, которые в Турции считают террористическими; признания Швецией и Финляндией "Сирийских сил национальной самообороны" террористической организацией; прекращения поддержки представителей ФЕТО; закрытия структур, которые, по мнению Турции, "связаны с террористическими организациями"; предоставления Швецией и Финляндией "не обещаний, а соответствующих гарантий".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 мая заявил, что Альянс рассматривает "озабоченность" Турции по поводу заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО и ищет пути решения этого вопроса.
Президент США Джо Байден считает, что заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО будут одобрены, несмотря на позицию Турции.