"Все будет хорошо". Байден считает, что заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будут успешными, несмотря на позицию Турции

Байден отметил, что не поедет в Турцию переубеждать о поддержке вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото: EPA

Такое мнение на брифинге 18 мая в штате Мэриленд выразил президент США Джо Байден, его цитирует сайт Белого дома.

СМИ спросили Байдена, как он собирается убедить Турцию поддержать заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

"Я думаю, у нас все будет хорошо", – ответил глава Белого дома.

На уточняющий вопрос, сможет ли он переубедить Турцию относительно вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический союз, Байден отметил: "Я не поеду в Турцию, но думаю, у нас все будет хорошо".

Глава Белого дома также сказал, что 19 мая у него состоится встреча с лидерами двух стран – президентом Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.