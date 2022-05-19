"Все будет хорошо". Байден считает, что заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будут успешными, несмотря на позицию Турции

Такое мнение на брифинге 18 мая в штате Мэриленд выразил президент США Джо Байден, его цитирует сайт Белого дома.
СМИ спросили Байдена, как он собирается убедить Турцию поддержать заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО.
"Я думаю, у нас все будет хорошо", – ответил глава Белого дома.
На уточняющий вопрос, сможет ли он переубедить Турцию относительно вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический союз, Байден отметил: "Я не поеду в Турцию, но думаю, у нас все будет хорошо".
Глава Белого дома также сказал, что 19 мая у него состоится встреча с лидерами двух стран – президентом Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, 14 мая как Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс.
Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета Рабочей партии Курдистана, которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, а также экспорта оружия и программы самолетов F-35.