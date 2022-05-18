У Турции есть несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО – Bloomberg

Турция хочет, чтобы перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО был выполнен ряд ее условий Фото: EPA

Анкара требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только "Рабочую партию Курдистана" (РПК), которая в Турции и ряде других стран признана террористической организацией, но и ее ответвления в Сирии и других странах. При этом турецкие официальные лица заявили, что признания РПК террористической организацией недостаточно: Швеция и Финляндия должны "сделать больше" для подавления сторонников РПК, которые, по мнению Анкары, активны в этих странах.

Еще одно условие, которое выдвигает Турция, – чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия. Страны ввели его против Турции вместе с несколькими другими членами Европейского союза после ее вторжения в Сирию в 2019 году для оттеснения курдов от границы. Bloomberg отметило, что торговля оружием Турции с двумя странами незначительна, но собеседники агентства заявили, что Анкара не согласится на расширение военного союза со странами, которые блокируют соглашения по поставкам оружия.

Кроме этого, Турция хочет, чтобы ее снова включили в программу перспективных самолетов F-35, от участия в которой она была исключена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400. У Анкары также есть невыполненный запрос к США на покупку десятков самолетов F-16 и комплектов модернизации для существующего парка. Также Турция хочет, чтобы США сняли с нее ограничения за владение комплексами С-400.