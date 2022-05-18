У Турции есть несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО – Bloomberg

Анкара требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только "Рабочую партию Курдистана" (РПК), которая в Турции и ряде других стран признана террористической организацией, но и ее ответвления в Сирии и других странах. При этом турецкие официальные лица заявили, что признания РПК террористической организацией недостаточно: Швеция и Финляндия должны "сделать больше" для подавления сторонников РПК, которые, по мнению Анкары, активны в этих странах.
Еще одно условие, которое выдвигает Турция, – чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия. Страны ввели его против Турции вместе с несколькими другими членами Европейского союза после ее вторжения в Сирию в 2019 году для оттеснения курдов от границы. Bloomberg отметило, что торговля оружием Турции с двумя странами незначительна, но собеседники агентства заявили, что Анкара не согласится на расширение военного союза со странами, которые блокируют соглашения по поставкам оружия.
Кроме этого, Турция хочет, чтобы ее снова включили в программу перспективных самолетов F-35, от участия в которой она была исключена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400. У Анкары также есть невыполненный запрос к США на покупку десятков самолетов F-16 и комплектов модернизации для существующего парка. Также Турция хочет, чтобы США сняли с нее ограничения за владение комплексами С-400.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. В МИД РФ заявили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".
14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.
У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, сказал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
Вступление стран в НАТО должны одобрить все члены Альянса. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы". 16 мая Эрдоган повторил, что Турция не одобрит вступление этих двух стран в НАТО.
18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.