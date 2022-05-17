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Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

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Заявка на вступление в НАТО новая глава в истории Финляндии, отметил Хаависто
Заявка на вступление в НАТО – новая глава в истории Финляндии, отметил Хаависто
Фото: MFA Finland / Twitter

Министр иностранных дел Пекка Хаависто подписал заявку Финляндии на вступление в Североатлантический союз.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter 17 мая.

"Демократия заговорила. Результат парламентского голосования: 188 – 8. Подписание заявки на членство в НАТО. Новая глава в истории Финляндии", – написал Хаависто.

Как отмечается в Twitter МИД Финляндии, Хаависто подписал письмо, адресованное генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором заявил о заинтересованности страны в переговорах о ее вступлении в Альянс.

17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО, а парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Альянс.

Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в Североатлантический союз 18 мая, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

12 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин и Нийнисте объявили о поддержке вступления страны в НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

14 мая Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.

Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения РФ в Украину.

В МИД РФ сообщили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, сказал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, повторил 16 мая Эрдоган.

Теги: НАТО, демократия, правительство, Финляндия, история, вступ, членство, Пекка Хаависто
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