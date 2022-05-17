Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

"Это большое, серьезное событие, шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции", – прокомментировала министр.
По ее словам, теперь заявка Швеции будет подана вместе с заявкой Финляндии – после того, как ту одобрит финский парламент.
Линде опубликовала фото момента в Twitter. "Только что подписала историческое письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу от правительства Швеции. Наша заявка в НАТО теперь официально подписана", – отметила она.
Just signed a historic indication letter to #NATO Secretary General @jensstoltenberg from the Swedish Government * . Our NATO application is now formally signed. pic.twitter.com/1RAxjikjc0— Ann Linde (@AnnLinde) May 17, 2022
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.
15 мая власти Финляндии официально сообщили о решении подавать заявку в НАТО. В тот же день руководство Социально-демократической партии Швеции приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Желание вступить в Альянс правящая в Швеции партия связала с политикой безопасности страны.
Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения России в Украину. Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией.
В МИД РФ сообщили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".
В то же время против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступает Турция.