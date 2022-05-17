Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Линде отметила, что считает этот шаг лучшим для страны Фото: EPA

"Это большое, серьезное событие, шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции", – прокомментировала министр.

По ее словам, теперь заявка Швеции будет подана вместе с заявкой Финляндии – после того, как ту одобрит финский парламент.

Линде опубликовала фото момента в Twitter. "Только что подписала историческое письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу от правительства Швеции. Наша заявка в НАТО теперь официально подписана", – отметила она.