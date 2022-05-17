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Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

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Линде отметила, что считает этот шаг лучшим для страны
Линде отметила, что считает этот шаг лучшим для страны
Фото: EPA

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщил телеканал SVT.

"Это большое, серьезное событие, шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции", – прокомментировала министр.

По ее словам, теперь заявка Швеции будет подана вместе с заявкой Финляндии – после того, как ту одобрит финский парламент.

Линде опубликовала фото момента в Twitter. "Только что подписала историческое письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу от правительства Швеции. Наша заявка в НАТО теперь официально подписана", – отметила она.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

15 мая власти Финляндии официально сообщили о решении подавать заявку в НАТО. В тот же день руководство Социально-демократической партии Швеции приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Желание вступить в Альянс правящая в Швеции партия связала с политикой безопасности страны.

Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения России в Украину. Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией.

В МИД РФ сообщили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".

В то же время против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступает Турция.

Теги: НАТО, Швеция, МИД Швеции, членство, Анн Линде
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