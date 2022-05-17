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Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

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Решение о вступлении Финляндии в НАТО поддержали 188 депутатов Эдускунты
Решение о вступлении Финляндии в НАТО поддержали 188 депутатов Эдускунты
Фото: Eduskunta – Riksdagen / Facebook

Парламент Финляндии 17 мая поддержал вступление страны в НАТО. Об этом сообщается в Facebook Эдускунты.

За соответствующее решение проголосовали 188 депутатов, против – восемь.

https://www.facebook.com/suomeneduskunta/posts/307679781537168

В частности, против вступления Финляндии в НАТО проголосовали шесть депутатов от входящей в коалиционное правительство во главе с премьер-министром Санной Марин партии "Левый союз", сообщила Yle.

Отмечается, что голосование относительно членства Финляндии в Альянсе состоялось после того, как депутат от Левого союза Маркус Мустаярви внес предложение об отказе от присоединения страны к НАТО. Однако оно было отклонено большинством депутатов Эдускунты.

Официальное решение о подаче заявки Финляндии на вступление в НАТО 17 мая примет Госсовет совместно с президентом Саули Нийнисте.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

12 мая Марин и Нийнисте объявили о поддержке вступления страны в НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

14 мая Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.

Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения РФ в Украину. Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией.

В МИД РФ сообщили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, сказал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, повторил 16 мая Эрдоган.

Теги: НАТО, депутаты, Финляндия, парламент, Саули Нийнисте, голосование, президент, вступ, членство
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