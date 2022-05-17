Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

За соответствующее решение проголосовали 188 депутатов, против – восемь.

В частности, против вступления Финляндии в НАТО проголосовали шесть депутатов от входящей в коалиционное правительство во главе с премьер-министром Санной Марин партии "Левый союз", сообщила Yle.

Отмечается, что голосование относительно членства Финляндии в Альянсе состоялось после того, как депутат от Левого союза Маркус Мустаярви внес предложение об отказе от присоединения страны к НАТО. Однако оно было отклонено большинством депутатов Эдускунты.

Официальное решение о подаче заявки Финляндии на вступление в НАТО 17 мая примет Госсовет совместно с президентом Саули Нийнисте.