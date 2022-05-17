Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

За соответствующее решение проголосовали 188 депутатов, против – восемь.
В частности, против вступления Финляндии в НАТО проголосовали шесть депутатов от входящей в коалиционное правительство во главе с премьер-министром Санной Марин партии "Левый союз", сообщила Yle.
Отмечается, что голосование относительно членства Финляндии в Альянсе состоялось после того, как депутат от Левого союза Маркус Мустаярви внес предложение об отказе от присоединения страны к НАТО. Однако оно было отклонено большинством депутатов Эдускунты.
Официальное решение о подаче заявки Финляндии на вступление в НАТО 17 мая примет Госсовет совместно с президентом Саули Нийнисте.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.
12 мая Марин и Нийнисте объявили о поддержке вступления страны в НАТО.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
14 мая Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.
Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения РФ в Украину. Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией.
В МИД РФ сообщили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".
У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, сказал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, повторил 16 мая Эрдоган.