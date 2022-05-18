Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Заявки, подписанные министрами иностранных дел обеих стран передали посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.
Это исторический день, подчеркнуло представительство Швеции в Альянсе, опубликовав фото дипломатов.
A historic day!— Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022
Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu
Вернхофф и Корхонен передали заявки генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Передача состоялась в Брюсселе. Церемония транслировалась в Twitter пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.
* LIVE * #NATO Secretary General @jensstoltenberg meets the ambassador of #Finland to NATO, @korhonen_klaus * & the ambassador of #Sweden to NATO, Axel Wernhoff * https://t.co/Ds480P3SEp— Oana Lungescu (@NATOpress) May 18, 2022
Новость дополняется.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. В МИД РФ заявили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".
14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.
У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, сказал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
Вступление стран в НАТО должны одобрить все члены Альянса. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы". 16 мая Эрдоган повторил, что Турция не одобрит вступление этих двух стран в НАТО.