Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Заявки, подписанные министрами иностранных дел обеих стран передали посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.

Это исторический день, подчеркнуло представительство Швеции в Альянсе, опубликовав фото дипломатов.

Вернхофф и Корхонен передали заявки генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Передача состоялась в Брюсселе. Церемония транслировалась в Twitter пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

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Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. В МИД РФ заявили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".

14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, сказал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

Вступление стран в НАТО должны одобрить все члены Альянса. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы". 16 мая Эрдоган повторил, что Турция не одобрит вступление этих двух стран в НАТО.