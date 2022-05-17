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МИД Люксембурга: Эрдоган проявил "базарный менталитет", оценивая желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО

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Ассельборн (на фото) считает, что Эрдоган торгуется
Ассельборн (на фото) считает, что Эрдоган торгуется
Фото: ЕРА

Критическая реакция президента Турции Реджепа Эрдогана на стремление Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО не значит, что Анкара будет против расширения Альянса. Такое мнение в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk выразил 17 мая глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

По словам дипломата из Люксембурга, Турция "не может взять на себя ответственность за это".

Он также выразил сомнение, что Эрдогана на самом деле волнуют Швеция, Финляндия и "курдский вопрос", из-за которого президент Турции критиковал Осло и Хельсинки.

Ассельборн считает, что Эрдоган в данном вопросе торгуется, проявляя "базарный менталитет".

Глава МИД Люксембурга подчеркнул, что будь он на месте финнов или шведов, он так же, как и они, стремился бы обеспечить свою безопасность, а обеспечить ее может лишь оборонительное объединение НАТО.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

15 мая власти Финляндии официально сообщили о решении подавать заявку в НАТО. В тот же день руководство Социально-демократической партии Швеции приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Желание вступить в Альянс правящая в Швеции партия связала с политикой безопасности страны.

Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения России в Украину. Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией.

В МИД РФ сообщили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".

17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО, а парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Альянс.

Против членства в НАТО Швеции и Финляндии выступает Турция. 16 мая Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, "Рабочую партию Курдистана".

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Финляндия, МИД Люксембурга, Жан Ассельборн, дипломаты, членство
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