МИД Люксембурга: Эрдоган проявил "базарный менталитет", оценивая желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО

По словам дипломата из Люксембурга, Турция "не может взять на себя ответственность за это".
Он также выразил сомнение, что Эрдогана на самом деле волнуют Швеция, Финляндия и "курдский вопрос", из-за которого президент Турции критиковал Осло и Хельсинки.
Ассельборн считает, что Эрдоган в данном вопросе торгуется, проявляя "базарный менталитет".
Глава МИД Люксембурга подчеркнул, что будь он на месте финнов или шведов, он так же, как и они, стремился бы обеспечить свою безопасность, а обеспечить ее может лишь оборонительное объединение НАТО.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.
15 мая власти Финляндии официально сообщили о решении подавать заявку в НАТО. В тот же день руководство Социально-демократической партии Швеции приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Желание вступить в Альянс правящая в Швеции партия связала с политикой безопасности страны.
Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения России в Украину. Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией.
В МИД РФ сообщили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".
17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО, а парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Альянс.
Против членства в НАТО Швеции и Финляндии выступает Турция. 16 мая Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, "Рабочую партию Курдистана".