МИД Люксембурга: Эрдоган проявил "базарный менталитет", оценивая желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО

По словам дипломата из Люксембурга, Турция "не может взять на себя ответственность за это".

Он также выразил сомнение, что Эрдогана на самом деле волнуют Швеция, Финляндия и "курдский вопрос", из-за которого президент Турции критиковал Осло и Хельсинки.

Ассельборн считает, что Эрдоган в данном вопросе торгуется, проявляя "базарный менталитет".

Глава МИД Люксембурга подчеркнул, что будь он на месте финнов или шведов, он так же, как и они, стремился бы обеспечить свою безопасность, а обеспечить ее может лишь оборонительное объединение НАТО.