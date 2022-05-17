Кулеба: В начале войны считалось, что НАТО сильный, а ЕС – слабый. Но оказалось, что все совсем по-другому

По его словам, с начала полномасштабной войны РФ против Украины ЕС изменился.

"В начале войны считалось, что НАТО силен, что НАТО может действовать и что НАТО может что-то сделать, а единственное, что может сделать ЕС, – это выражать разную степень беспокойства в публичных заявлениях. Но война доказала, что все совсем по-другому. Это НАТО как союз, как организация мало что может сделать, если вообще что-то может. Союзники – да, они очень помогают... Мы никогда не забудем, как они нас поддерживают. Но НАТО как альянс ничего не сделал. Санкции ЕС, сильные политические заявления, экономическая, военная, финансовая поддержка Украины – ЕС снова стал движущей силой, которая может формировать будущее Европы. И именно Украина дала им [представителям Евросоюза] шанс продемонстрировать, что они могут", – заявил Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)