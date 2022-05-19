В Сенате США предложили отказать Турции в продаже истребителей F-16

Об этом сообщает The Washington Post.

Турция выступает против вступления этих стран в Альянс. По мнению Менендеса, такие действия усиливают опасения по поводу надежности Анкары как союзника Вашингтона (после приобретения Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 в отношениях двух стран начался кризис).

Он отметил, что Турция сейчас рассматривает возможность приобрести у США "десятки истребителей" F-16 и высказал ожидание, что в Белом доме обратят на это внимание. Такую сделку должна одобрить администрация президента США.

Менендес считает, что Эрдогану нужно заявить о необходимости "вести себя по-другому", если он хочет "получить хоть какое-то одобрение".

Сенатор-республиканец, сопредседатель сенатской группы наблюдателей НАТО Том Тиллис выразил надежду, что "в конечном итоге этот вопрос будет решен". США имеют "все возможные рычаги" влияния на Турцию сказал он, отметив, что не хочет доводить ситуацию до этого.