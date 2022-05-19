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В Сенате США предложили отказать Турции в продаже истребителей F-16

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Сенатор Менендес высказал недовольство позицией Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Сенатор Менендес высказал недовольство позицией Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: ЕРА

Представитель Демократической партии, глава комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес 18 мая выступил с резкой критикой позиции Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает The Washington Post. 

Турция выступает против вступления этих стран в Альянс. По мнению Менендеса, такие действия усиливают опасения по поводу надежности Анкары как союзника Вашингтона (после приобретения Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 в отношениях двух стран начался кризис). 

Он отметил, что Турция сейчас рассматривает возможность приобрести у США "десятки истребителей" F-16 и высказал ожидание, что в Белом доме обратят на это внимание. Такую сделку должна одобрить администрация президента США. 

Менендес считает, что Эрдогану нужно заявить о необходимости "вести себя по-другому", если он хочет "получить хоть какое-то одобрение".

Сенатор-республиканец, сопредседатель сенатской группы наблюдателей НАТО Том Тиллис выразил надежду, что "в конечном итоге этот вопрос будет решен". США имеют "все возможные рычаги" влияния на Турцию сказал он, отметив, что не хочет доводить ситуацию до этого.  

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, 14 мая как президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным dpa, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс. 

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета "Рабочей партии Курдистана", которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, а также экспорта оружия и программы самолетов F-35.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, НАТО, Швеция, Финляндия, истребители
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