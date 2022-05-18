Турция заблокировала переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО – СМИ

Таким образом, Североатлантический совет НАТО не смог принять решение о начале процесса присоединения двух стран в оборонный союз.

Возникшая заминка поставила под сомнение возможность НАТО одобрить заявки Финляндии и Швеции на первом этапе рассмотрения в течение одной-двух недель, как заявлял генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет The Financial Times.

Издание напоминает, что ратифицировать заявки Финляндии и Швеции должны все 30 членов НАТО, но только после того, как Альянс выпустит протокол о присоединении и официально пригласит две страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявлял, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы". Он отметил, что Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической организацией Турцией, США и Евросоюзом, занималась сбором средств и вербовкой в Европе и ее присутствие "сильно, открыто и признано", в частности, в Швеции. Спикер президента Турции заявил, что в Швеции РПК должны запретить.

18 мая Эрдоган сообщил, что Швеция по запросу Турции отказалась выдать "30 террористов". "В результате, не выдавая Турции террористов, [в Стокгольме] ожидают от Анкары поддержки членства в НАТО?" – возмутился турецкий лидер, его цитирует госагентство "Анадолу".

Эрдоган добавил, что НАТО – в первую очередь организация, созданная во имя безопасности, а Турция "не может сказать "да" попыткам обесценить саму суть Альянса".