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Турция заблокировала переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО – СМИ

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Эрдоган заявил, что Швеция по запросу Турции отказалась выдать "30 террористов"
Эрдоган заявил, что Швеция по запросу Турции отказалась выдать "30 террористов"
Фото: EPA

Власти Турции заблокировали начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 18 мая сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в Альянсе.

Таким образом, Североатлантический совет НАТО не смог принять решение о начале процесса присоединения двух стран в оборонный союз.

Возникшая заминка поставила под сомнение возможность НАТО одобрить заявки Финляндии и Швеции на первом этапе рассмотрения в течение одной-двух недель, как заявлял генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет The Financial Times.

Издание напоминает, что ратифицировать заявки Финляндии и Швеции должны все 30 членов НАТО, но только после того, как Альянс выпустит протокол о присоединении и официально пригласит две страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявлял, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы". Он отметил, что Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической организацией Турцией, США и Евросоюзом, занималась сбором средств и вербовкой в Европе и ее присутствие "сильно, открыто и признано", в частности, в Швеции. Спикер президента Турции заявил, что в Швеции РПК должны запретить.

18 мая Эрдоган сообщил, что Швеция по запросу Турции отказалась выдать "30 террористов". "В результате, не выдавая Турции террористов, [в Стокгольме] ожидают от Анкары поддержки членства в НАТО?" – возмутился турецкий лидер, его цитирует госагентство "Анадолу".

Эрдоган добавил, что НАТО – в первую очередь организация, созданная во имя безопасности, а Турция "не может сказать "да" попыткам обесценить саму суть Альянса".

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, сказал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, террористы, угрозы, курды, Анкара, президент, безопасность, власть, вступ, присоединение, членство
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