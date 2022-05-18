Лавров уже говорит, что вступление Финляндии и Швеции "большой разницы" не сделает

Ведомство, возглавляемое Лавровым, грозило Финляндии и Швеции ответными шагами военного характера на вступление в НАТО Фото: ЕРА

"Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны долгие годы участвуют в военных учениях НАТО. Их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток. В этом смысле большой разницы нет", – сказал Лавров.

Он заявил, что РФ намерена "смотреть, как на деле" будет использоваться территория Швеции и Финляндии Альянсом, а потом "делать выводы".

Россия грозила развернуть ядерное оружие у границ Швеции и Финляндии в случае их вступления в НАТО. Заместитель Лаврова Сергей Рябокв заявлял, что РФ не будет "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, а МИД заявлял об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".