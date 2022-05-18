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Лавров уже говорит, что вступление Финляндии и Швеции "большой разницы" не сделает

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Ведомство, возглавляемое Лавровым, грозило Финляндии и Швеции ответными шагами военного характера на вступление в НАТО
Ведомство, возглавляемое Лавровым, грозило Финляндии и Швеции ответными шагами военного характера на вступление в НАТО
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО существенно ничего не изменит. Текст его выступления опубликовала пресс-служба МИД.

"Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны долгие годы участвуют в военных учениях НАТО. Их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток. В этом смысле большой разницы нет", – сказал Лавров. 

Он заявил, что РФ намерена "смотреть, как на деле" будет использоваться территория Швеции и Финляндии Альянсом, а потом "делать выводы". 

Россия грозила развернуть ядерное оружие у границ Швеции и Финляндии в случае их вступления в НАТО. Заместитель Лаврова Сергей Рябокв заявлял, что РФ не будет "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, а МИД заявлял об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

После заявлений российского МИД, 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России.

Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, сказал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Швеция, Сергей Лавров, Финляндия, учения
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