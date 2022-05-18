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В Белом доме уверены, что в НАТО будет достигнут консенсус по поводу вступления Швеции и Финляндии

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Жан-Пьер: У нас есть все основания полагать, что консенсус будет достигнут
Жан-Пьер: У нас есть все основания полагать, что консенсус будет достигнут
Фото: EPA

США уверены, что в НАТО удасться достигнуть консенсуса по поводу вступления Швеции и Финляндии. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер 17 мая, ее речь опубликована на сайте администрации президента США.

"Мы уверены, что они достигнут консенсуса как Альянс в отношении процесса вступления, если они решат подать заявку (Швеция и Финляндия подали заявки 18 мая. – "ГОРДОН"). Мы уверены в этом. Я просто повторяю то, что говорил госсекретарь Энтони Блинкен: будет достигнут консенсус в отношении заявок между Турцией, Швецией и Финляндией", – заявила она.

Жан-Пьер отметила, что общества Швеции и Финдяндии поддерживают вступление в Альянс, о чем свидетельствуют результаты соцопросов. Также члены НАТО в устных заявлениях поддерживали вступление этих стран.

"Так что у нас есть все основания полагать, что консенсус будет достигнут. Продолжаются переговоры. Я не могу говорить о правительстве Турции и о том, что им нужно или что они ищут. Но опять же, мы чувствуем себя очень уверенно", – заявила спикер.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. В МИД РФ заявили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".

14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, сказал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

Вступление стран в НАТО должны одобрить все члены Альянса. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы". 16 мая Эрдоган повторил, что Турция не одобрит вступление этих двух стран в НАТО

Как сообщило агентство Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета "Рабочей партии Курдистана", которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, а также экспорта оружия и программы перспективных самолетов F-35.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Турция, НАТО, Швеция, Финляндия, Белый дом, Карин Жан-Пьер
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