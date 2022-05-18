В Белом доме уверены, что в НАТО будет достигнут консенсус по поводу вступления Швеции и Финляндии

Жан-Пьер: У нас есть все основания полагать, что консенсус будет достигнут Фото: EPA

"Мы уверены, что они достигнут консенсуса как Альянс в отношении процесса вступления, если они решат подать заявку (Швеция и Финляндия подали заявки 18 мая. – "ГОРДОН"). Мы уверены в этом. Я просто повторяю то, что говорил госсекретарь Энтони Блинкен: будет достигнут консенсус в отношении заявок между Турцией, Швецией и Финляндией", – заявила она.

Жан-Пьер отметила, что общества Швеции и Финдяндии поддерживают вступление в Альянс, о чем свидетельствуют результаты соцопросов. Также члены НАТО в устных заявлениях поддерживали вступление этих стран.

"Так что у нас есть все основания полагать, что консенсус будет достигнут. Продолжаются переговоры. Я не могу говорить о правительстве Турции и о том, что им нужно или что они ищут. Но опять же, мы чувствуем себя очень уверенно", – заявила спикер.