"Скандинавское досье". Турция выдвигает пять требований для вступления Швеции и Финляндии в НАТО – СМИ

Турция выдвигает ряд требований для вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото: EPA

Ожидается, что переговоры пройдут в Анкаре в понедельник, 23 мая. Турецкую сторону будет представлять замминистра иностранных дел Седат Онал. Турция подготовила "Скандинавское досье" с требованиями к двум странам, которое состоит из пяти пунктов.

Так, Анкара хочет:

передачи ей членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, которые в Турции считают террористическими;

признания Швецией и Финляндией " Сирийских сил национальной самообороны" террористической организацией;

прекращения поддержки представителей ФЕТО;

закрытия структур, которые, по мнению Турции, "связаны с террористическими организациями";

предоставления Швецией и Финляндией " не обещаний, а соответствующих гарантий".

Источники газеты заявили, что по этим пяти пунктам Анкара не намерена идти на уступки, но если требования будут выполнены, страна может пересмотреть позицию по поводу вступления Швеции и Финляндии в Альянс.