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"Скандинавское досье". Турция выдвигает пять требований для вступления Швеции и Финляндии в НАТО – СМИ

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Турция выдвигает ряд требований для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Турция выдвигает ряд требований для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: EPA

Турция во время переговоров со Швецией и Финляндией по поводу их вступления в НАТО намерена предъявить пять требований. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники 19 мая.

Ожидается, что переговоры пройдут в Анкаре в понедельник, 23 мая. Турецкую сторону будет представлять замминистра иностранных дел Седат Онал. Турция подготовила "Скандинавское досье" с требованиями к двум странам, которое состоит из пяти пунктов. 

Так, Анкара хочет:

  • передачи ей членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, которые в Турции считают террористическими;
  • признания Швецией и Финляндией "Сирийских сил национальной самообороны" террористической организацией;
  • прекращения поддержки представителей ФЕТО;
  • закрытия структур, которые, по мнению Турции, "связаны с террористическими организациями";
  • предоставления Швецией и Финляндией "не обещаний, а соответствующих гарантий".

Источники газеты заявили, что по этим пяти пунктам Анкара не намерена идти на уступки, но если требования будут выполнены, страна может пересмотреть позицию по поводу вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, 14 мая как президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшее время Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным dpa, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс. 

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета Рабочей партии Курдистана, которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, а также экспорта оружия и программы самолетов F-35.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 мая заявил, что Альянс рассматривает "озабоченность" Турции по поводу заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО и ищет пути решения этого вопроса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Турция, НАТО, Швеция, Финляндия
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