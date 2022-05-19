ГОРДОН
 
 
МИР

НАТО работает над решением претензий Турции для принятия Швеции и Финляндии в Альянс – Столтенберг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг отметил, что НАТО находится в тесном контакте с Финляндией, Швецией и Турцией
Столтенберг отметил, что НАТО находится в тесном контакте с Финляндией, Швецией и Турцией
Фото: EPA

НАТО рассматривает "озабоченность" Турции по поводу заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО и ищет пути решения этого вопроса. Об этом заявил 19 мая генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время совместного выступления с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. Его цитирует пресс-служба НАТО.

Столтенберг отметил, что НАТО находится в тесном контакте с Финляндией, Швецией и Турцией, а также со всеми союзниками.

"Конечно же, мы учитываем озабоченность, которую выразила Турция. Потому что, когда союзник, такой важный союзник, как Турция, поднимает проблемы безопасности, тогда, конечно, единственный способ справиться с этим – сесть и найти способы, найти точки соприкосновения и договориться о том, как двигаться вперед", – сказал он.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшее время Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным dpa, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета "Рабочей партии Курдистана", которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, а также экспорта оружия и программы самолетов F-35.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку про российский корабль, посланный украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку про российский корабль, посланный украинским пограничником
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (505721)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (272280)
3
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (192922)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (69149)
5
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (50017)
6
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (31660)
7
Российский художник показал, как выглядит смерть Путина. Фото (28210)
8
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (25464)
 
 
 
 