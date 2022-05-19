НАТО работает над решением претензий Турции для принятия Швеции и Финляндии в Альянс – Столтенберг

Столтенберг отметил, что НАТО находится в тесном контакте с Финляндией, Швецией и Турцией Фото: EPA

Столтенберг отметил, что НАТО находится в тесном контакте с Финляндией, Швецией и Турцией, а также со всеми союзниками.

"Конечно же, мы учитываем озабоченность, которую выразила Турция. Потому что, когда союзник, такой важный союзник, как Турция, поднимает проблемы безопасности, тогда, конечно, единственный способ справиться с этим – сесть и найти способы, найти точки соприкосновения и договориться о том, как двигаться вперед", – сказал он.