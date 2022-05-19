НАТО работает над решением претензий Турции для принятия Швеции и Финляндии в Альянс – Столтенберг

Столтенберг отметил, что НАТО находится в тесном контакте с Финляндией, Швецией и Турцией, а также со всеми союзниками.
"Конечно же, мы учитываем озабоченность, которую выразила Турция. Потому что, когда союзник, такой важный союзник, как Турция, поднимает проблемы безопасности, тогда, конечно, единственный способ справиться с этим – сесть и найти способы, найти точки соприкосновения и договориться о том, как двигаться вперед", – сказал он.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшее время Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным dpa, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета "Рабочей партии Курдистана", которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, а также экспорта оружия и программы самолетов F-35.