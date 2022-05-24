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Турция требует от Финляндии и Швеции письменных гарантий перед вступлением двух стран в НАТО

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25 мая в Анкаре делегации Швеции и Финляндии проведут переговоры, в ходе которых Турция представит свои требования, отметил Чавушоглу
25 мая в Анкаре делегации Швеции и Финляндии проведут переговоры, в ходе которых Турция представит свои требования, отметил Чавушоглу
Фото: EPA

25 мая в Анкаре состоятся консультации делегации Турции с представителями Швеции и Финляндии относительно их членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте МИД Турции 24 мая.

Турция требует от Финляндии и Швеции письменные гарантии перед тем, как согласиться на их вступление в НАТО, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его цитирует Hurriyet.

По его словам, в ходе переговоров делегаций трех стран Анкара озвучит свои требования относительно представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, и отмены санкций по обороне.

Чавушоглу не исключил, что после трехсторонней встречи в Анкаре может состояться и четырехсторонняя встреча с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, такое предложение поступило от генсека Альянса.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс. 

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.

Теги: Турция, НАТО, оружие, санкции, Швеция, Финляндия, переговоры, террористы, запрет, курды, Мевлют Чавушоглу, Курдистан, МИД Турции, вступ, встреча, членство
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