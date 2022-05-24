Турция требует от Финляндии и Швеции письменных гарантий перед вступлением двух стран в НАТО

25 мая в Анкаре делегации Швеции и Финляндии проведут переговоры, в ходе которых Турция представит свои требования, отметил Чавушоглу Фото: EPA

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте МИД Турции 24 мая.

Турция требует от Финляндии и Швеции письменные гарантии перед тем, как согласиться на их вступление в НАТО, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его цитирует Hurriyet.

По его словам, в ходе переговоров делегаций трех стран Анкара озвучит свои требования относительно представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, и отмены санкций по обороне.

Чавушоглу не исключил, что после трехсторонней встречи в Анкаре может состояться и четырехсторонняя встреча с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, такое предложение поступило от генсека Альянса.