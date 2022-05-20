Байден может выступить посредником в переговорах с Турцией по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО – СМИ

Источники в НАТО, с которыми общались журналисты Milliyet, обратили внимание на важность встреч президента Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, которые вели переговоры с США относительно их членства в Альянсе, с Байденом.

По их данным, изучается возможность того, чтобы задействовать президента США посредником в переговорах с Турцией.

Издание подчеркивает, что для рассмотрения вопроса о членстве Швеции и Финляндии в НАТО решающее значение будут иметь шаги администрации Стокгольма. Поскольку Анкара требует от союзников прислушиваться к проблемам безопасности Турции и давать конкретные оценки.

Журналисты считают, что привлечение Белого дома, скорее всего, позволит наработать пакетное решение, которое на постоянной основе решит проблемы Швеции и Финляндии со вступлением в НАТО, а также Турции – в борьбе с терроризмом и модернизацией самолетов F-16.