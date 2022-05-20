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Байден может выступить посредником в переговорах с Турцией по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО – СМИ

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18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО
Фото: depositphotos.com

Президент США Джо Байден может выступить посредником в переговорах с Турцией в вопросе вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

Источники в НАТО, с которыми общались журналисты Milliyet, обратили внимание на важность встреч президента Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, которые вели переговоры с США относительно их членства в Альянсе, с Байденом.

По их данным, изучается возможность того, чтобы задействовать президента США посредником в переговорах с Турцией.

Издание подчеркивает, что для рассмотрения вопроса о членстве Швеции и Финляндии в НАТО решающее значение будут иметь шаги администрации Стокгольма. Поскольку Анкара требует от союзников прислушиваться к проблемам безопасности Турции и давать конкретные оценки.

Журналисты считают, что привлечение Белого дома, скорее всего, позволит наработать пакетное решение, которое на постоянной основе решит проблемы Швеции и Финляндии со вступлением в НАТО, а также Турции – в борьбе с терроризмом и модернизацией самолетов F-16.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс. 

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета Рабочей партии Курдистана, которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, а также экспорта оружия и программы самолетов F-35.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Турция, НАТО, Швеция, Джо Байден, Финляндия
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