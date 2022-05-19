Байден сегодня передаст Конгрессу доклады о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Байден призвал Сенат как можно быстрее рассмотреть перспективу новых кандидатов на вступление в НАТО Фото: EPA

Байден подчеркнул, что его администрация предоставляет Конгрессу отчеты о вступлении обеих стран в НАТО, "чтобы Сенат мог эффективно и быстро перейти к консультированию и согласию с договором".

Он обратился к руководству Сената с просьбой как можно быстрее перейти к обсуждению данного вопроса и рассмотреть перспективу новых кандидатов на вступление в НАТО.

CNN напомнил, что для принятия решения не менее двух третей Сената должны проголосовать за утверждение новых государств – членов НАТО. Точно так же законодательные органы всех 30 нынешних членов должны одобрить новых кандидатов в члены НАТО.