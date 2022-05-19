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Байден сегодня передаст Конгрессу доклады о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Байден призвал Сенат как можно быстрее рассмотреть перспективу новых кандидатов на вступление в НАТО
Байден призвал Сенат как можно быстрее рассмотреть перспективу новых кандидатов на вступление в НАТО
Фото: EPA

Президент США Джо Байден объявил 19 мая, что его администрация сегодня представит Конгрессу США отчеты о вступлении обеих стран в НАТО. Об этом сообщает CNN.

Байден подчеркнул, что его администрация предоставляет Конгрессу отчеты о вступлении обеих стран в НАТО, "чтобы Сенат мог эффективно и быстро перейти к консультированию и согласию с договором".

Он обратился к руководству Сената с просьбой как можно быстрее перейти к обсуждению данного вопроса и рассмотреть перспективу новых кандидатов на вступление в НАТО.

CNN напомнил, что для принятия решения не менее двух третей Сената должны проголосовать за утверждение новых государств – членов НАТО. Точно так же законодательные органы всех 30 нынешних членов должны одобрить новых кандидатов в члены НАТО.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, 14 мая как Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс. 

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета Рабочей партии Курдистана, которую Турция и еще ряд стран считают террористической организацией, а также экспорта оружия и программы самолетов F-35.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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