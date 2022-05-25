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ПОЛИТИКА

Президенты Латвии и Европарламента поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

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Левитс и Метсола считают, что Украине нужно дать статус кандидата в ЕС
Левитс и Метсола считают, что Украине нужно дать статус кандидата в ЕС
Скриншот: Victor Pinchuk Foundation / YouTube

Украина должна стать кандидатом в члены ЕС, это решение – в интересах Европейского союза. Такое мнение единогласно выразили президент Латвии Эгилс Левитс и президент Европарламента Роберта Метсола 25 мая во время Украинского завтрака в Давосе, видео опубликовал в YouTube Фонд Виктора Пинчука.

"Украина может быть страной-кандидатом в ЕС. Для Европарламента [важна] любая страна, которая разделяет главные ценности, принципы и которая борется за эти фундаментальные принципы и ценности, на которых стоит Европа", – сказала Метсола.

По ее мнению, предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – это просто вопрос политической воли. Схожее мнение выразил и Левитс.

"Украина – это европейская страна, такая же, как Латвия, Люксембург, Франция. Украина борется за европейские ценности, за ЕС. Но это правда политическое решение – дать статус страны-кандидата Украине. Я думаю, что мы должны это сделать", – отметил он.

Левитс уверен, что нет оснований говорить, что Украина не принадлежит к Европе.

"Я думаю, статус кандидата – это начало процесса, а дальше также как всем странам-кандидатам нужно пройти юридические вопросы, приблизиться к европейской системе. Но статус страны-кандидата – это точка отправления, и мы должны предоставить такой статус. Я думаю, это реально, это возможно и это в наших интересах", – подчеркнул он.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Всемирный экономический форум, евроинтеграция, Европа, Евросоюз, Эгилс Левитс, Роберта Метсола
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