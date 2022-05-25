Президенты Латвии и Европарламента поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Левитс и Метсола считают, что Украине нужно дать статус кандидата в ЕС Скриншот: Victor Pinchuk Foundation / YouTube

"Украина может быть страной-кандидатом в ЕС. Для Европарламента [важна] любая страна, которая разделяет главные ценности, принципы и которая борется за эти фундаментальные принципы и ценности, на которых стоит Европа", – сказала Метсола.

По ее мнению, предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – это просто вопрос политической воли. Схожее мнение выразил и Левитс.

"Украина – это европейская страна, такая же, как Латвия, Люксембург, Франция. Украина борется за европейские ценности, за ЕС. Но это правда политическое решение – дать статус страны-кандидата Украине. Я думаю, что мы должны это сделать", – отметил он.

Левитс уверен, что нет оснований говорить, что Украина не принадлежит к Европе.

"Я думаю, статус кандидата – это начало процесса, а дальше также как всем странам-кандидатам нужно пройти юридические вопросы, приблизиться к европейской системе. Но статус страны-кандидата – это точка отправления, и мы должны предоставить такой статус. Я думаю, это реально, это возможно и это в наших интересах", – подчеркнул он.