Президенты Латвии и Европарламента поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

"Украина может быть страной-кандидатом в ЕС. Для Европарламента [важна] любая страна, которая разделяет главные ценности, принципы и которая борется за эти фундаментальные принципы и ценности, на которых стоит Европа", – сказала Метсола.
По ее мнению, предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – это просто вопрос политической воли. Схожее мнение выразил и Левитс.
"Украина – это европейская страна, такая же, как Латвия, Люксембург, Франция. Украина борется за европейские ценности, за ЕС. Но это правда политическое решение – дать статус страны-кандидата Украине. Я думаю, что мы должны это сделать", – отметил он.
Левитс уверен, что нет оснований говорить, что Украина не принадлежит к Европе.
"Я думаю, статус кандидата – это начало процесса, а дальше также как всем странам-кандидатам нужно пройти юридические вопросы, приблизиться к европейской системе. Но статус страны-кандидата – это точка отправления, и мы должны предоставить такой статус. Я думаю, это реально, это возможно и это в наших интересах", – подчеркнул он.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".