Орбан отказался обсуждать нефтяное эмбарго против РФ на саммите ЕС. В Еврокомиссии считают, что его одобрение – "вопрос нескольких недель"

Об этом 24 мая сообщила Financial Times со ссылкой на письмо, отправленное Орбаном главе Евросовета Шарлю Мишелю.
По мнению Орбана, "обсуждение [шестого] пакета санкций [против РФ] на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивным – это лишь подчеркнет внутренние разногласия в ЕС, но не даст реальных шансов их решить".
В письме премьер предупредил, что предлагаемые санкции против России, которые включали бы эмбарго на российскую нефть, вызовут "серьезные проблемы с поставками" в Венгрии и подорвут ее жизненно важные интересы в области энергетической безопасности, вызвав "ценовой шок" для домохозяйств и экономики страны.
Орбан сказал, что Венгрии нужны деньги для адаптации нефтеперерабатывающих заводов к нероссийской нефти и строительства новых трубопроводов для альтернативных поставок нефти в страну.
В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает одобрение нефтяного эмбарго странами ЕС "вопросом нескольких недель", ее цитирует CNN.
Специальное заседание Европейского совета пройдет 30–31 мая в столице Бельгии, отмечается на сайте Евросовета.
4 мая фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писал, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.