Орбан отказался обсуждать нефтяное эмбарго против РФ на саммите ЕС. В Еврокомиссии считают, что его одобрение – "вопрос нескольких недель"

Об этом 24 мая сообщила Financial Times со ссылкой на письмо, отправленное Орбаном главе Евросовета Шарлю Мишелю.

По мнению Орбана, "обсуждение [шестого] пакета санкций [против РФ] на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивным – это лишь подчеркнет внутренние разногласия в ЕС, но не даст реальных шансов их решить".

В письме премьер предупредил, что предлагаемые санкции против России, которые включали бы эмбарго на российскую нефть, вызовут "серьезные проблемы с поставками" в Венгрии и подорвут ее жизненно важные интересы в области энергетической безопасности, вызвав "ценовой шок" для домохозяйств и экономики страны.

Орбан сказал, что Венгрии нужны деньги для адаптации нефтеперерабатывающих заводов к нероссийской нефти и строительства новых трубопроводов для альтернативных поставок нефти в страну.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает одобрение нефтяного эмбарго странами ЕС "вопросом нескольких недель", ее цитирует CNN.

Специальное заседание Европейского совета пройдет 30–31 мая в столице Бельгии, отмечается на сайте Евросовета.