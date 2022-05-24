ГОРДОН
 
 
МИР

Орбан отказался обсуждать нефтяное эмбарго против РФ на саммите ЕС. В Еврокомиссии считают, что его одобрение – "вопрос нескольких недель"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбан написал письмо Мишелю, сообщила Financial Times
Орбан написал письмо Мишелю, сообщила Financial Times
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать нефтяное эмбарго против России на встрече лидеров Евросоюза на следующей неделе в Брюсселе.

Об этом 24 мая сообщила Financial Times со ссылкой на письмо, отправленное Орбаном главе Евросовета Шарлю Мишелю.

По мнению Орбана, "обсуждение [шестого] пакета санкций [против РФ] на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивным – это лишь подчеркнет внутренние разногласия в ЕС, но не даст реальных шансов их решить".

В письме премьер предупредил, что предлагаемые санкции против России, которые включали бы эмбарго на российскую нефть, вызовут "серьезные проблемы с поставками" в Венгрии и подорвут ее жизненно важные интересы в области энергетической безопасности, вызвав "ценовой шок" для домохозяйств и экономики страны.

Орбан сказал, что Венгрии нужны деньги для адаптации нефтеперерабатывающих заводов к нероссийской нефти и строительства новых трубопроводов для альтернативных поставок нефти в страну.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает одобрение нефтяного эмбарго странами ЕС "вопросом нескольких недель", ее цитирует CNN.

Специальное заседание Европейского совета пройдет 30–31 мая в столице Бельгии, отмечается на сайте Евросовета.

Контекст:

4 мая фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писал, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.

Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, Венгрия, Брюссель, нефть, Виктор Орбан, переговоры, Европейский совет, эмбарго, Урсула фон дер Ляйен, президент, безопасность, Евросоюз, инфраструктура, премьер-министр, Шарль Мишель, встреча, заседание, письмо, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (44526)
2
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (40073)
3
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика на концерте скандировала антивоенный лозунг. Видео (39292)
4
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (35003)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30084)
6
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (21932)
7
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (20722)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17682)
 
 
 
 