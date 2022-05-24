В Венгрии введут чрезвычайное положение из-за войны РФ против Украины

Соответствующее видеообращение Орбана опубликовано 24 мая на его странице в Facebook.
Режим чрезвычайного положения (ЧП), который одобрил также парламент Венгрии, начнет действовать с полуночи на 25 мая.
По словам Орбана, конца войны в соседней с Венгрией Украине "никто не видит".
"Эта война представляет постоянную угрозу Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромному экономическому потрясению и резкому росту цен", – сказал премьер.
О первых мерах в рамках режима ЧП правительство Венгрии объявит 25 мая, добавил Орбан.
"Это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", – резюмировал премьер-министр.
Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, из-за ее войны против Украины. The Wall Street Journal писал, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.
Financial Times сообщила 24 мая, что Орбан отправил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором уведомил, что отказывается обсуждать нефтяное эмбарго против России на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе 30-31 мая.
В письме премьер предупредил, что предлагаемые санкции против России, которые включали бы эмбарго на российскую нефть, вызовут "серьезные проблемы с поставками" в Венгрии и подорвут ее жизненно важные интересы в области энергетической безопасности, вызвав "ценовой шок" для домохозяйств и экономики страны.
Орбан сказал, что Венгрии нужны деньги для адаптации нефтеперерабатывающих заводов к нероссийской нефти и строительства новых трубопроводов для альтернативных поставок нефти в страну.
В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает одобрение нефтяного эмбарго странами ЕС "вопросом нескольких недель".