В Венгрии введут чрезвычайное положение из-за войны РФ против Украины

Конца войны в соседней с Венгрией Украине "никто не видит", отметил Орбан Фото: EPA

Соответствующее видеообращение Орбана опубликовано 24 мая на его странице в Facebook.

Режим чрезвычайного положения (ЧП), который одобрил также парламент Венгрии, начнет действовать с полуночи на 25 мая.

По словам Орбана, конца войны в соседней с Венгрией Украине "никто не видит".

"Эта война представляет постоянную угрозу Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромному экономическому потрясению и резкому росту цен", – сказал премьер.

О первых мерах в рамках режима ЧП правительство Венгрии объявит 25 мая, добавил Орбан.

"Это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", – резюмировал премьер-министр.