Зеленский – индонезийцам: Россия откровенно пытается вернуть в мировую жизнь порядки времен колонизаторов

"Уже четвертый месяц украинский экспорт заблокирован из-за развязанной Россией полномасштабной войны против нашего государства на нашей территории. Россия перекрыла доступ к нашим портам на Черном море и оккупировала нашу часть берега Азовского моря. В результате этой военной блокады закрыто большинство традиционных маршрутов украинской торговли. В настоящее время 22 млн тонн зерновых в Украине находятся в хранилищах. Мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы сейчас, в настоящее время. Уже чувствуется, что цены на зерновые, а впоследствии и другое продовольствие могут катастрофически возрасти", – сказал Зеленский.

Он заявил, что считает консервативной оценку ООН, что в 2022 году голод в мире дополнительно охватит около 40–50 млн человек.

"Голод не приходит сам. Вместе с ним всегда идет и политический хаос, который еще больше усугубляет ситуацию, разрушает социальную жизнь и создает еще более опасные условия для обычных людей. Уже в июле, когда во многих странах закончатся запасы урожая прошлого года, станет очевидным, что катастрофа действительно приближается", – объяснил президент Украины.

Вторым аспектом глобального влияния российской агрессии против Украины он назвал риск, что другие потенциальные агрессоры увидят безнаказанность за блокады портов и начнут поступать аналогично.

"Третий аспект – характер войны, которую ведет российское государство против нас. За время с 24 февраля этого года российская армия применила против Украины уже 2400 разных ракет. Абсолютное большинство – по гражданской инфраструктуре. По предприятиям, по складам, в том числе по складам с продовольствием, по жилым домам, по железной дороге", – отметил Зеленский.

По его словам, руководство РФ считает, что Украина должна быть колонией России, а "если народ не хочет подчиниться, его решено уничтожить".

"Поражает, с какой откровенностью Россия пытается вернуть в мировую жизнь порядки тех старых времен, когда колонизаторы и империи навязывали свою политику или свое господство другим народам", – подчеркнул Зеленский.

В качестве четвертого аспекта президент Украины назвал отношение российских оккупантов к людям на захваченной территории. Как пример он упомянул оккупацию РФ Крыма в 2014 году.

"Не бывает ни недели – я подчеркиваю это, ни недели за восемь лет – чтобы не поступали новости о новых репрессиях или судилищах против тех, кто не устраивает оккупантов. Как следствие – вы не найдете в Европе иного места, чем оккупированный Россией Крым, где так безнаказанно и так массово репрессируют мусульман и всех остальных, кто просто хочет жить своей свободной жизнью. Как это можно не видеть или игнорировать? Это же происходит на виду у всего мира", – заявил он.

Пятым аспектом российской агрессии Зеленский считает угрозу использования ядерного оружия.

"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического оружия, биологического оружия. Что это значит для мира? Прежде всего это может привести к изменению отношения разных государств к оружию массового поражения. Если Россия безнаказанно прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным, чтобы приобрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира – ничего не сказать", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)