Зеленский – парламенту Латвии: Нам нужны сила и единство Европы, чтобы Россия заплатила полную цену за войну против Украины

Об этом 26 мая в обращении к парламенту Латвии, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Нам нужны сила и единство Европы, чтобы Россия заплатила за эту войну [против Украины] полную цену, в частности из-за санкций и конфискации ее активов. Почувствовав эти потери, она должна научиться тому, что война создает самые большие проблемы прежде всего агрессору", – сказал президент.
По словам Зеленского, во всей Европе, как и в Латвии, должны полностью "ограничить российское энергетическое оружие".
"Нужно не только наконец согласовать шестой санкционный пакет против Российской Федерации, включая эмбарго на нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты, но и готовить уже седьмой санкционный пакет с еще более мощными пунктами ограничений для России за террор против Украины", – призвал глава государства.
Зеленский добавил, что Украине также "нужен полный потенциал Европы, чтобы привлечь к справедливой ответственности в компетентном суде всех, кто организовал и осуществляет геноцид против народа Украины".
В частности, глава государства поблагодарил президента Латвии Эгилса Левитса "за инициативы, которые будут способствовать тому, что российские военные преступники точно предстанут перед судом".
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
11 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.