Зеленский – парламенту Латвии: Нам нужны сила и единство Европы, чтобы Россия заплатила полную цену за войну против Украины

Зеленский призвал не только "наконец согласовать" шестой пакет санкций против РФ, включая эмбарго на нефть, но и готовить уже седьмой Фото: president.gov.ua

Об этом 26 мая в обращении к парламенту Латвии, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Нам нужны сила и единство Европы, чтобы Россия заплатила за эту войну [против Украины] полную цену, в частности из-за санкций и конфискации ее активов. Почувствовав эти потери, она должна научиться тому, что война создает самые большие проблемы прежде всего агрессору", – сказал президент.

По словам Зеленского, во всей Европе, как и в Латвии, должны полностью "ограничить российское энергетическое оружие".

"Нужно не только наконец согласовать шестой санкционный пакет против Российской Федерации, включая эмбарго на нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты, но и готовить уже седьмой санкционный пакет с еще более мощными пунктами ограничений для России за террор против Украины", – призвал глава государства.

Зеленский добавил, что Украине также "нужен полный потенциал Европы, чтобы привлечь к справедливой ответственности в компетентном суде всех, кто организовал и осуществляет геноцид против народа Украины".

В частности, глава государства поблагодарил президента Латвии Эгилса Левитса "за инициативы, которые будут способствовать тому, что российские военные преступники точно предстанут перед судом".