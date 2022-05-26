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Зеленский – парламенту Латвии: Нам нужны сила и единство Европы, чтобы Россия заплатила полную цену за войну против Украины

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Зеленский призвал не только "наконец согласовать" шестой пакет санкций против РФ, включая эмбарго на нефть, но и готовить уже седьмой
Зеленский призвал не только "наконец согласовать" шестой пакет санкций против РФ, включая эмбарго на нефть, но и готовить уже седьмой
Фото: president.gov.ua

Сильная и объединенная Европа способна "обеспечить безопасность и Украины, и любого другого государства, которому может грозить российская агрессия".

Об этом 26 мая в обращении к парламенту Латвии, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Нам нужны сила и единство Европы, чтобы Россия заплатила за эту войну [против Украины] полную цену, в частности из-за санкций и конфискации ее активов. Почувствовав эти потери, она должна научиться тому, что война создает самые большие проблемы прежде всего агрессору", – сказал президент.

По словам Зеленского, во всей Европе, как и в Латвии, должны полностью "ограничить российское энергетическое оружие".

"Нужно не только наконец согласовать шестой санкционный пакет против Российской Федерации, включая эмбарго на нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты, но и готовить уже седьмой санкционный пакет с еще более мощными пунктами ограничений для России за террор против Украины", – призвал глава государства.

Зеленский добавил, что Украине также "нужен полный потенциал Европы, чтобы привлечь к справедливой ответственности в компетентном суде всех, кто организовал и осуществляет геноцид против народа Украины".

В частности, глава государства поблагодарил президента Латвии Эгилса Левитса "за инициативы, которые будут способствовать тому, что российские военные преступники точно предстанут перед судом".  

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/716565632796515/

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия

По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

11 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Теги: Россия, Украина, Латвия, санкции, импорт, нефть, агрессия, геноцид, эмбарго, Владимир Зеленский, парламент, Европа, российская агрессия, активы, президент, конфискация, нефтепродукты, Офис президента Украины, обращение, российские военные, ЕС, российские оккупанты
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