Если нефтяное эмбарго против России не согласуют, то Евросоюз будет искать альтернативу – Хабек

Хабек не уточнил, какие могут быть другие инструменты для замены эмбарго Фото: EPA

В агентстве напомнили, что Европейская комиссия предложила наложить эмбарго из-за вторжения РФ в Украину. Но страны ЕС до сих пор не согласовали это шаг, поскольку Венгрия – ближайший союзник Москвы в ЕС – наложила вето.

Хабек на переговорах "Большой семерки" сказал, что все страны ЕС должны снизить свою нефтяную зависимость, в том числе и Венгрия.

"Я знаю, что продолжаются интенсивные дискуссии. Через пять дней у нас будет следующий Совет ЕС, я предполагаю, что это коридор, в котором либо будет достигнуто соглашение, либо придется рассмотреть другие инструменты", – признал Хабек.

При этом немецкий министр не уточнил, какие это могут быть инструменты.