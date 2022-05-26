Если нефтяное эмбарго против России не согласуют, то Евросоюз будет искать альтернативу – Хабек

В агентстве напомнили, что Европейская комиссия предложила наложить эмбарго из-за вторжения РФ в Украину. Но страны ЕС до сих пор не согласовали это шаг, поскольку Венгрия – ближайший союзник Москвы в ЕС – наложила вето.
Хабек на переговорах "Большой семерки" сказал, что все страны ЕС должны снизить свою нефтяную зависимость, в том числе и Венгрия.
"Я знаю, что продолжаются интенсивные дискуссии. Через пять дней у нас будет следующий Совет ЕС, я предполагаю, что это коридор, в котором либо будет достигнуто соглашение, либо придется рассмотреть другие инструменты", – признал Хабек.
При этом немецкий министр не уточнил, какие это могут быть инструменты.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
11 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.