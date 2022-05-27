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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нынешнее наступление РФ на Донбассе может сделать регион безлюдным – Зеленский

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Зеленский: Давление на Россию это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления это новые убитые украинцы
Зеленский: Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления – это новые убитые украинцы
Фото: president.gov.ua

Наступление, которое Россия сейчас ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении вечером 26 мая, текст приводит сайт главы государства. 

По его оценке, Россия хочет превратить "просто в пепелище" города Луганской и Донецкой областей – Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк. Так они уже сделали с Волновахой и Мариуполем, подчеркнул президент. 

"В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые гражданские убийства, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия", – добавил президент. 

Зеленский также прокомментировал обстрелы Харькова 26 мая, Сумской и Запорожской областей. На юге Украины оккупанты пытаются "вгрызаться в землю", сказал президент. 

"Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, разных споров или предложений умиротворить агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. И это новые угрозы всем на нашем континенте", – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

26 мая в Минобороны сообщили, что бои с РФ достигли максимальной интенсивности. "Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. И надо понимать, что это война и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны", – сказала замминистра обороны Анна Маляр.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, Мариуполь, Лиман, Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут
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