Нынешнее наступление РФ на Донбассе может сделать регион безлюдным – Зеленский

Зеленский: Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления – это новые убитые украинцы Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении вечером 26 мая, текст приводит сайт главы государства.

По его оценке, Россия хочет превратить "просто в пепелище" города Луганской и Донецкой областей – Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк. Так они уже сделали с Волновахой и Мариуполем, подчеркнул президент.

"В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые гражданские убийства, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия", – добавил президент.

Зеленский также прокомментировал обстрелы Харькова 26 мая, Сумской и Запорожской областей. На юге Украины оккупанты пытаются "вгрызаться в землю", сказал президент.

"Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, разных споров или предложений умиротворить агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. И это новые угрозы всем на нашем континенте", – добавил Зеленский.

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