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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Харькова. Число погибших снова увеличилось, среди жертв – младенец и его отец

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Число жертв сегодняшнего обстрела Харькова достигло восьми
Число жертв сегодняшнего обстрела Харькова достигло восьми
Фото: suspilne.media

В результате сегодняшнего обстрела Харькова 26 мая погибло восемь человек. Об этом глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил в Facebook.

17 человек получили ранения, в том числе девятилетний ребенок. Среди жертв обстрела – младенец и его отец. 

"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был пятимесячный малыш. Муж умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", – написал Клименко. 

По его информации, обстрел Харькова оккупанты вели из гаубиц. По предварительной информации, стреляли из Белгородской области РФ, сказали собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах. 

https://www.facebook.com/100063549430817/posts/448281830633461/?d=n

Фото последствий обстрела опубликовал глава областного управления полиции Владимир Тимошко. 

https://www.facebook.com/v.timoshko/posts/pfbid0zgH1TQuykfrc5yLi7yM7H9yw7s4e9o7KTsSXb4bQfscwxDVPugTfsq9EACB8L5srl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории регионаОккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

По информации Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.

Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. 

Россия обстреляла Харьков сегодня днем. Под огонь, по данным обладминистрации, попали Шевченковский и Киевский районы, район Павлова поля. Изначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. Ближе к вечеру число жертв увеличилось до восьми, а пострадавших – до 17. Этот обстрел областного центра – самый мощный за последние дни.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, артиллерия, Белгородская область, обстрелы, война России против Украины, ребенок, погибшие, Игорь Клименко, отец
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