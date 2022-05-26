Обстрел Харькова. Число погибших снова увеличилось, среди жертв – младенец и его отец

17 человек получили ранения, в том числе девятилетний ребенок. Среди жертв обстрела – младенец и его отец.

"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был пятимесячный малыш. Муж умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", – написал Клименко.

По его информации, обстрел Харькова оккупанты вели из гаубиц. По предварительной информации, стреляли из Белгородской области РФ, сказали собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Фото последствий обстрела опубликовал глава областного управления полиции Владимир Тимошко.

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