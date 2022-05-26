Обстрел Харькова. Число погибших снова увеличилось, среди жертв – младенец и его отец

17 человек получили ранения, в том числе девятилетний ребенок. Среди жертв обстрела – младенец и его отец.
"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был пятимесячный малыш. Муж умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", – написал Клименко.
По его информации, обстрел Харькова оккупанты вели из гаубиц. По предварительной информации, стреляли из Белгородской области РФ, сказали собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах.
Фото последствий обстрела опубликовал глава областного управления полиции Владимир Тимошко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
По информации Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.
Россия обстреляла Харьков сегодня днем. Под огонь, по данным обладминистрации, попали Шевченковский и Киевский районы, район Павлова поля. Изначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. Ближе к вечеру число жертв увеличилось до восьми, а пострадавших – до 17. Этот обстрел областного центра – самый мощный за последние дни.