В Харькове произошла стрельба, погибло три человека. Один из погибших был в военной форме

Как сообщила пресс-служба областного управления полиции, в 20.50 правоохранители получили информацию, что в Холодногорском районе города неизвестный стреляет из автомата.

"На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полка полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен", – сообщили в полиции.

Других подробностей правоохранители не раскрыли. Кем были погибшие, не уточняется. Но в сообщении сказано, что на место происшествия прибыло руководство главка.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса.

Издание Newsroom со ссылкой на очевидцев сообщило, что стрельба произошла в микроавтобусе марки "Соболь". Свидетели рассказали, что в автомобиле прострелено лобовое стекло, а в салоне на пассажирском сиденье они видели погибшего человека в военной форме. Источник Общественного в правоохранительных органах подтвердил эту информацию: один из погибших был в военной форме, второй – в штатском. Третий человек – это сам нападавший, он скончался в результате ранения во время задержания.

Общественное сообщило, что по неподтвержденной информации, среди погибших может быть случайный водитель, которого нападавший взял в заложники.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал изданию "Объектив", что стрелок покинул место происшествия, но во время задержания был застрелен на одном из блокпостов.

Паблик "Х...евый Харьков" опубликовал видео с расстрелянным микроавтобусом. На автомобиле можно рассмотреть логотип местной теробороны.