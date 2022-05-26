ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове произошла стрельба, погибло три человека. Один из погибших был в военной форме

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стрельба произошла в микроавтобусе с логотипом теробороны
Стрельба произошла в микроавтобусе с логотипом теробороны
Фото: Хуевый Харьков / Telegram

Вечером 25 мая в Харькове произошла стрельба, в результате которой погибло три человека, включая стрелка.

Как сообщила пресс-служба областного управления полиции, в 20.50 правоохранители получили информацию, что в Холодногорском районе города неизвестный стреляет из автомата.

"На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полка полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен", – сообщили в полиции. 

Других подробностей правоохранители не раскрыли. Кем были погибшие, не уточняется. Но в сообщении сказано, что на место происшествия прибыло руководство главка. 

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. 

Издание Newsroom со ссылкой на очевидцев сообщило, что стрельба произошла в микроавтобусе марки "Соболь". Свидетели рассказали, что в автомобиле прострелено лобовое стекло, а в салоне на пассажирском сиденье они видели погибшего человека в военной форме. Источник Общественного в правоохранительных органах подтвердил эту информацию: один из погибших был в военной форме, второй – в штатском. Третий человек – это сам нападавший, он скончался в результате ранения во время задержания.

Общественное сообщило, что по неподтвержденной информации, среди погибших может быть случайный водитель, которого нападавший взял в заложники.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал изданию "Объектив", что стрелок покинул место происшествия, но во время задержания был застрелен на одном из блокпостов. 

Паблик "Х...евый Харьков" опубликовал видео с расстрелянным микроавтобусом. На автомобиле можно рассмотреть логотип местной теробороны. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Харьков, убийство, стрельба, прокуратура, полиция, блокпост, территориальная оборона, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву
Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в поселке в Нидерландах
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в поселке в Нидерландах
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь"
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь"
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (47800)
2
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (43990)
3
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (38654)
4
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (30830)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (26593)
6
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (21427)
7
Режиссер Стоун заявил, что Путин поборол рак (17910)
8
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (17811)
 
 
 
 