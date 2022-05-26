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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреливают Харьков, известно о четырех погибших – Синегубов

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Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района оставаться в убежищах
Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района оставаться в убежищах
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В результате обстрела Харькова 26 мая погибли не менее четырех человек. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов семь человек пострадали. К сожалению, четверо погибших. Информация уточняется", – написал Синегубов.

Он попросил жителей Харькова и Харьковского района оставаться в укрытиях.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что движение поездов в недавно начавшем работу метро останавливать из-за обстрелов не будут, но выделят сектора, где можно переждать бомбардировку.

"Сегодня в Харькове громко и опасно. Я призываю вас находиться в безопасных местах – подвалах, убежищах и на станциях метрополитена", – заявил он.

Общественное пишет со ссылкой на очевидцев, что под обстрел попали район ХАИ, поселок Жуковского, Лесопарк, слышны взрывы на Павловом поле, в районе Алексеевского водохранилища.

Кроме того, российские войска сегодня ударили артиллерией по Дергачам и нескольким селам Золочевской общины, сообщили Общественному местные власти. Двое раненых, разрушено или уничтожено несколько жилых домов, а также помещения и техника сельхозпредприятия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории регионаОккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

По информации Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.

Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Сегодняшний обстрел областного центра – самый мощный за последние дни.

Теги: Харьков, метро, Харьковская область, раненые, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов, метрополитен
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