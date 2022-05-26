Оккупанты снова обстреливают Харьков, известно о четырех погибших – Синегубов

"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов семь человек пострадали. К сожалению, четверо погибших. Информация уточняется", – написал Синегубов.

Он попросил жителей Харькова и Харьковского района оставаться в укрытиях.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что движение поездов в недавно начавшем работу метро останавливать из-за обстрелов не будут, но выделят сектора, где можно переждать бомбардировку.

"Сегодня в Харькове громко и опасно. Я призываю вас находиться в безопасных местах – подвалах, убежищах и на станциях метрополитена", – заявил он.

Общественное пишет со ссылкой на очевидцев, что под обстрел попали район ХАИ, поселок Жуковского, Лесопарк, слышны взрывы на Павловом поле, в районе Алексеевского водохранилища.

Кроме того, российские войска сегодня ударили артиллерией по Дергачам и нескольким селам Золочевской общины, сообщили Общественному местные власти. Двое раненых, разрушено или уничтожено несколько жилых домов, а также помещения и техника сельхозпредприятия.

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