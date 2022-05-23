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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове разобрали завалы на 98 объектах, там нашли тела более 150 погибших – ГСЧС

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Харьковские спасатели уже разобрали завалы на 98 локациях
Харьковские спасатели уже разобрали завалы на 98 локациях
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России в Украину спасатели разобрали завалы на 98 объектах в Харькове.

Об этом замначальника главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Анатолий Торяник сообщил 22 мая в эфире национального телемарафона, запись комментария опубликовали в Facebook ведомства.

"В Харькове нашими подразделениями разобрано полностью 98 локаций, на которых есть завалы. К сожалению, из-под завалов изъято более 150 тел погибших. Во время оперативно-спасательных работ нашими подразделениями было спасено более 250 человек", – сказал он. 

Больше всего от массированных обстрелов пострадали районы Харькова Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонт, которые расположены ближе к линии столкновения, куда оккупанты могли достать артиллерией. 

Торяник отметил, что харьковские спасатели работают в усиленном режиме с начала вторжения и не было ни одного пожара, начавшегося в результате обстрелов, на который они не смогли выехать. Двое спасателей погибли во время тушения пожаров, семеро получили ранения – попали под повторные обстрелы. Также погибли трое спасателей-саперов, семеро получили ранения. 

"На сегодня у нас больше 2 тыс. заявок о найденных взрывоопасных предметах, которые находятся на улицах и в домах, – просто физически наши сотрудники не успевают выехать и все это ликвидировать", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/videos/525561375726171/

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.  По данным обладминистрации на 19 мая, оккупированными остаются до 25% территории региона.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, ГСЧС, Харьковская область, артиллерия, спасатели, война России против Украины, погибшие, ранение
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