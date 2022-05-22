В Харьковском университете Каразина подтвердили гибель детей проректора и попросили "не спекулировать на трагедии"

В вузе просят не спекулировать на гибели детей сотрудника и его возможной причастности к их убийству Фото: depositphotos.com

"В СМИ и интернет-сети появилось шокирующее известие о страшной трагедии, которая... произошла в семье Алексея Навроцкого. Официальной информации со стороны турецких правоохранительных органов пока нет, все предварительные выводы – на основе информации из турецких СМИ", – подчеркивается в заявлении.

В ХНУ сообщили, что 25 марта Навроцкий обратился с заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, объясняя необходимость такого отпуска значительным ухудшением состояния здоровья. В вузе попросили дождаться результатов официального следствия. "Университет обращается с просьбой не спекулировать на страшной семейной трагедии, связанной с гибелью двух детей и судьбой семьи. Во время войны, которая психологически травмирует людей, вызывает деструктивные депрессивные состояния, эта трагедия воспринимается особенно остро, но требует объективного и беспристрастного выяснения ситуации. Ответы о причинах и обстоятельствах событий предоставит официальное следствие", – говорится в заявлении.