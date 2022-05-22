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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковском университете Каразина подтвердили гибель детей проректора и попросили "не спекулировать на трагедии"

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В вузе просят не спекулировать на гибели детей сотрудника и его возможной причастности к их убийству
В вузе просят не спекулировать на гибели детей сотрудника и его возможной причастности к их убийству
Фото: depositphotos.com

Харьковский национальный университет (ХНУ) имени Василия Каразина выступил с официальным заявлением по поводу информации о задержании в Турции проректора по научно-педагогической работе Алексея Навроцкого по подозрению в убийстве его четырехлетнего сына и шестилетней дочери. Оно опубликовано на сайте вуза 21 мая.

"В СМИ и интернет-сети появилось шокирующее известие о страшной трагедии, которая... произошла в семье Алексея Навроцкого. Официальной информации со стороны турецких правоохранительных органов пока нет, все предварительные выводы – на основе информации из турецких СМИ", – подчеркивается в заявлении.

В ХНУ сообщили, что 25 марта Навроцкий обратился с заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, объясняя необходимость такого отпуска значительным ухудшением состояния здоровья.

В вузе попросили дождаться результатов официального следствия.

"Университет обращается с просьбой не спекулировать на страшной семейной трагедии, связанной с гибелью двух детей и судьбой семьи. Во время войны, которая психологически травмирует людей, вызывает деструктивные депрессивные состояния, эта трагедия воспринимается особенно остро, но требует объективного и беспристрастного выяснения ситуации. Ответы о причинах и обстоятельствах событий предоставит официальное следствие", – говорится в заявлении.

Контекст:

Турецкое издание Hürriyet сообщало, что 21 мая в отеле туристического города Аланья в Турции 38-летний гражданин Украины убил ножом своих четырехлетнего сына и шестилетнюю дочь и пытался убить их мать. Харьковский сайт Newsroom со ссылкой на свои источники писал, что речь идет о Навроцком.

Теги: Турция, Харьков, убийство, депрессия, дети, вузы
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