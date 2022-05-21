С начала полномасштабного уторжения РФ в Украине погибло 232 ребенка, более 430 ранены – Офис генпрокурора

В результате полномасштабной агрессии РФ в Украине пострадало более 600 детей Фото: depositphotos.com

"По состоянию на утро 21 мая более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 232 ребенка погибли и более 430 ранены. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.

"20 мая российские военные нанесли ракетный удар по городскому дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области. В результате действий страны-агрессора получили ранения семь мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка. 19 мая из-за обстрела села Большие Хуторы Купянского района Харьковской области получила ранение 13-летняя девочка. 18 мая кафиры обстреляли машину волонтеров в Северодонецке Луганской области. Ранение получил 17-летний парень", – сообщили в ведомстве.

Также из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений, 172 из них разрушены полностью.

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