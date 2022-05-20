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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны в Украине погибли 232 ребенка – Офис генпрокурора

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В Украине более 659 детей пострадали в Украине от российской агрессии
В Украине более 659 детей пострадали в Украине от российской агрессии
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 232 ребенка, более 427 получили ранения. Об этом 20 мая сообщил в Facebook Офис генерального прокурора.

Отмечается, что на утро 20 мая более 659 детей пострадали в Украине от российской агрессии.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечает Офис генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, в Киевской – 116, в Харьковской – 100, в Черниговской – 68, в Херсонской – 48, в Луганской – 47, в Николаевской – 44, в Запорожской – 28, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.

В Киеве за время войны пострадали 16 детей.

По данным Офиса генпрокурора, 18 мая в результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры города Лиман Краматорского района Донецкой области погиб подросток.

Сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений, 172 из них разрушены полностью.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/373821841447322

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Украина, война, оккупация, агрессия, жертвы, дети, война России против Украины, украинец, ранение, Офис генпрокурора, прокурор, российские оккупанты
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