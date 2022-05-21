Проректор университета в Харькове убил в Турции двух своих детей и ранил жену – СМИ

Издание рассказало, что 38-летний мужчина А.Н., который "бежал от войны в Украине", во время ссоры ранил свою жену и нанес удары ножом четырехлетнему сыну и шестилетней дочери, вследствие чего дети скончались.

Соседи, услышав крики, вызвали полицию. Мужчину задержали.

Харьковское издание Newsroom пишет, ссылаясь на свои источники, что речь идет об Алексее Навроцком, проректоре по научной работе Харьковского национального университета имени Василия Каразина. В марте Навроцкий взял отпуск за свой счет.

На сайте университета Навроцкий указан как проректор. Он доктор юридических наук, доцент.

Администратор одного з Facebook-сообществ, связанных с Турцией, написал сегодня, что, "по утверждению обвиняемого, он является психически больным и не осознавал, что делал, употребляет транквилизаторы".