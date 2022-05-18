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Бегущие от санкций россияне заняли первое место по покупке жилья в Турции – Bloomberg

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В отличие от США и стран ЕС, Турция не ввела санкции против России
В отличие от США и стран ЕС, Турция не ввела санкции против России
Фото: EPA

Жители России впервые возглавили рейтинг по покупке недвижимости в Турции, опередив граждан Ирана и Ирака, об этом пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что в апреле количество сделок выросло в два раза и достигло рекорда – 1152 единицы недвижимости за месяц. Россия впервые опередила по этому показателю Ирак и Иран.

В отличие от США и стран ЕС, Турция отказалась от введения санкций против РФ, отмечает Bloomberg. Как следствие, она стала привлекательной для переноса активов российских миллиардеров, старающихся избежать потенциального ареста размещенного в ЕС или США имущества. Рядовые граждане России также пользуются безвизовым режимом и отсутствием ограничений для бизнеса.

Кроме Турции, популярными направлениями для инвестиций у россиян стали Объединенные Арабские Эмираты и Израиль, добавило агентство.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против РФ и лично президента Владимира Путина. Входящая в НАТО Турция при этом отказалась поддержать ограничительные меры, утверждая, что они не решают проблем.

Анкара не голосовала на заседании Всемирной туристической организации ООН, во время которого из ВТО исключили Россию

Турция помогает туристам из РФ обходить санкции и путешествовать, считают журналисты "Украинской правды". В статье, опубликованной 5 мая, они пишут, что рейсы Turkish Airlines из России в Стамбул стали одним из главных "окон в Европу" для россиян, с их помощью все желающие, имея шенгенскую визу, могут улететь из Москвы во многие страны ЕС и США.

Теги: Россия, Турция, рейтинг, недвижимость, санкции
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