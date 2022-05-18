Бегущие от санкций россияне заняли первое место по покупке жилья в Турции – Bloomberg

В отличие от США и стран ЕС, Турция не ввела санкции против России Фото: EPA

Агентство уточняет, что в апреле количество сделок выросло в два раза и достигло рекорда – 1152 единицы недвижимости за месяц. Россия впервые опередила по этому показателю Ирак и Иран.

В отличие от США и стран ЕС, Турция отказалась от введения санкций против РФ, отмечает Bloomberg. Как следствие, она стала привлекательной для переноса активов российских миллиардеров, старающихся избежать потенциального ареста размещенного в ЕС или США имущества. Рядовые граждане России также пользуются безвизовым режимом и отсутствием ограничений для бизнеса.

Кроме Турции, популярными направлениями для инвестиций у россиян стали Объединенные Арабские Эмираты и Израиль, добавило агентство.