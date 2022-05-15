Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак попросил называть его в Турции Муратом из Украины

"Оставляю контакты хозяина, говорите, что от Мурата из Украины", – написал он.

"Как интересно звучит – Мурат из Украины, а был Мурат из Турции. Как все может измениться, это не сарказм – вы нужны были для Украины", – отреагировали на публикацию подписчики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве.

После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой, украинским визажистом Лилией Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехали в Турцию.

28 апреля Налчаджиоглу сообщил, что их с Ани Лорак дочь живет вместе с ним в Турции.

2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не написала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор – РФ, напавшая на Украину. Сейчас страница артистки в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.