Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции

Ровно месяц назад Налчаджиоглу писал, что из-за нападения РФ на Украину не может увидеться с дочерью, которая до войны вместе с матерью жила в РФ. О том, где проживает его бывшая жена, Налчаджиоглу не уточнил.
"Наконец-то", – подписал он снимок. В других публикациях Налчаджиоглу показал семейное застолье – на фото, кроме Софии, запечатлены его невеста и ее дочь. Также экс-супруг Ани Лорак показал встречу Софии с его родственниками.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве.
После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой, украинским визажистом Лилией Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехали в Турцию.
2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не написала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор – РФ, напавшая на Украину. Сейчас страница артистки в Instagram удалена.
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.
Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.
22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.