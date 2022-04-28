Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции

Ровно месяц назад Налчаджиоглу писал, что из-за нападения РФ на Украину не может увидеться с дочерью, которая до войны вместе с матерью жила в РФ. О том, где проживает его бывшая жена, Налчаджиоглу не уточнил.

"Наконец-то", – подписал он снимок. В других публикациях Налчаджиоглу показал семейное застолье – на фото, кроме Софии, запечатлены его невеста и ее дочь. Также экс-супруг Ани Лорак показал встречу Софии с его родственниками.

Скриншот: muratnalca / Instagram



Война России против Украины. Главное (обновляется)