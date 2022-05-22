Бульвар Шоубиз
 
22 мая, 2022
 
Новости

"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ровинская: Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет
Ровинская: Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет
Фото: sia_rovinska / Instagram

Украинская ведущая Анастасия Ровинская 21 мая в Instagram сообщила, что вместе с мужем и тремя детьми переехала жить в США.

"Это не эмиграция, это временный переезд ради детей. Нам было бы гораздо легче вернуться в Киев, где у нас собственный дом, работа, деньги и налажено все. Мы приехали в Америку без ничего: ни сбережений, ни плана, только мы. Дети пойдут в школу, и это меня радует. Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет. Мы стараемся просто сделать детство наших детей более спокойным. В мирное время мы бы никогда не решились это сделать, но судьба привела нас в этот город. Для чего – это еще предстоит выяснить, но ближайшие несколько лет мы будем здесь строить нашу жизнь с самого начала, оставив в Киеве своих близких, друзей, дом, автомобили, любимые работы, комфортную жизнь", – написала Ровинская.

Она сообщила, что сейчас находится в поиске работы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Анастасия Ровинская замужем за бизнесменом Ярославом Ровинским. Эмма – их младший ребенок. Пара воспитывает сыновей Энея (2016) и Эвана (2014), а также дочь Эмму (2020).

Ведущая после нападения РФ на Украину выехала с детьми в Грецию.

3 апреля мать Ровинской, украинская ведущая Снежана Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет.

Егорова вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января 2022-го она заявила, что поддерживает Путина.

Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не приводить.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

Теги: США, дети, война России против Украины, Снежана Егорова, Анастасия Ровинская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны
Украинский кот-блогер Степан и Тина Кароль встретились в Каннах. Фото
Украинский кот-блогер Степан и Тина Кароль встретились в Каннах. Фото
Гарри Стайлс в Нью-Йорке выступил с украинским флагом. Видео
Гарри Стайлс в Нью-Йорке выступил с украинским флагом. Видео
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото
Гир продал свой кабриолет почти за $32 тыс. Деньги будут направлены фондам, которые оказывают поддержку украинцам
Гир продал свой кабриолет почти за $32 тыс. Деньги будут направлены фондам, которые оказывают поддержку украинцам
Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото
Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото
Пес Патрон поздравил кота Степана с получением престижной блогерской премии
Пес Патрон поздравил кота Степана с получением престижной блогерской премии
  В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами
  В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью
  Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!"
  Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!"
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 