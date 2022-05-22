"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США

"Это не эмиграция, это временный переезд ради детей. Нам было бы гораздо легче вернуться в Киев, где у нас собственный дом, работа, деньги и налажено все. Мы приехали в Америку без ничего: ни сбережений, ни плана, только мы. Дети пойдут в школу, и это меня радует. Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет. Мы стараемся просто сделать детство наших детей более спокойным. В мирное время мы бы никогда не решились это сделать, но судьба привела нас в этот город. Для чего – это еще предстоит выяснить, но ближайшие несколько лет мы будем здесь строить нашу жизнь с самого начала, оставив в Киеве своих близких, друзей, дом, автомобили, любимые работы, комфортную жизнь", – написала Ровинская.

Она сообщила, что сейчас находится в поиске работы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стася Ровінська (@sia_rovinska)

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