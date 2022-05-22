"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США

"Это не эмиграция, это временный переезд ради детей. Нам было бы гораздо легче вернуться в Киев, где у нас собственный дом, работа, деньги и налажено все. Мы приехали в Америку без ничего: ни сбережений, ни плана, только мы. Дети пойдут в школу, и это меня радует. Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет. Мы стараемся просто сделать детство наших детей более спокойным. В мирное время мы бы никогда не решились это сделать, но судьба привела нас в этот город. Для чего – это еще предстоит выяснить, но ближайшие несколько лет мы будем здесь строить нашу жизнь с самого начала, оставив в Киеве своих близких, друзей, дом, автомобили, любимые работы, комфортную жизнь", – написала Ровинская.
Она сообщила, что сейчас находится в поиске работы.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Анастасия Ровинская замужем за бизнесменом Ярославом Ровинским. Эмма – их младший ребенок. Пара воспитывает сыновей Энея (2016) и Эвана (2014), а также дочь Эмму (2020).
Ведущая после нападения РФ на Украину выехала с детьми в Грецию.
3 апреля мать Ровинской, украинская ведущая Снежана Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет.
Егорова вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января 2022-го она заявила, что поддерживает Путина.
Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не приводить.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".