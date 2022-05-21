Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью

"Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Все то дерьмо, которое пишут мне некоторые украинцы по поводу этой ситуации, – это еще болезненнее, – заявила она. – Как я могу повлиять? Никак".
Комментируя предложение украинского продюсера Игоря Кондратюка разорвать отношения с дочерью, Сумская заявила, что никогда этого не сделает.
"Тут вдруг Игорь Кондратюк взялся мне давать советы. Господин Кондратюк, кто вы такой, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю. Это страшная боль, я едва держусь! Если бы хоть кто-нибудь мог повлиять на этих рашистов! На этого [президента РФ Владимира] Путина сумасшедшего", – сказала актриса.
Антонина Паперная – старшая дочь Сумской. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный. Сумская рассталась с ним в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".
25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. "Поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом – ну как это? Если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет", – заявила Сумская.