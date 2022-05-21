Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью

Сумская о Паперной: Очень тяжело, когда ребенок там и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там Фото: olgasumska / Instagram

"Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Все то дерьмо, которое пишут мне некоторые украинцы по поводу этой ситуации, – это еще болезненнее, – заявила она. – Как я могу повлиять? Никак".

Комментируя предложение украинского продюсера Игоря Кондратюка разорвать отношения с дочерью, Сумская заявила, что никогда этого не сделает.

"Тут вдруг Игорь Кондратюк взялся мне давать советы. Господин Кондратюк, кто вы такой, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю. Это страшная боль, я едва держусь! Если бы хоть кто-нибудь мог повлиять на этих рашистов! На этого [президента РФ Владимира] Путина сумасшедшего", – сказала актриса.