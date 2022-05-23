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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове из-за обстрелов оккупантов пострадал храм, в области горели магазин, кафе и частные дома – ГСЧС

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На ликвидацию пожаров спасатели выезжали за сутки 10 раз
На ликвидацию пожаров спасатели выезжали за сутки 10 раз
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российская армия продолжает обстреливать Харьков и Харьковскую область. За сутки спасатели Государственной службы Украины чрезвычайных ситуаций в Харьковской области совершили 19 оперативных выездов для ликвидации пожаров, ремонтных работ и помощи местным жителям. Об этом 23 мая сообщила в Facebook пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что на ликвидацию пожаров спасатели выезжали 10 раз, в том числе пожаров, вызванных обстрелами, – два раза, произошедших по другим причинам пожаров – восемь раз; один раз спасатели вызывались для проведения аварийно-спасательных работ, шесть раз – для оказания помощи населению и сотрудникам полиции.

По данным ГСЧС, в 12.40 обломок российского снаряда попал в частный дом в Киевском районе Харькова. В результате загорелись домашние вещи. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 1,5 м², не допустив его распространения.

Также в Киевском районе пострадал православный храм, в котором спасатели провели работы по демонтажу оконных рам и стекла.

Ночью, в 1.55 произошел обстрел одного из населенных пунктов Чугуевского района. Там занялись четыре частных дома, два хозяйственных сооружения, магазин и кафе на общей площади около 400 м². Погасить пожар спасателям удалось в 4.50.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/379902244179275

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, оккупировано до 25% территории региона.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Теги: Украина, Харьков, пожар, ГСЧС, война, оккупация, Харьковская область, спасатели, обстрелы, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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