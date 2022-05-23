В Харькове из-за обстрелов оккупантов пострадал храм, в области горели магазин, кафе и частные дома – ГСЧС

На ликвидацию пожаров спасатели выезжали за сутки 10 раз Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Отмечается, что на ликвидацию пожаров спасатели выезжали 10 раз, в том числе пожаров, вызванных обстрелами, – два раза, произошедших по другим причинам пожаров – восемь раз; один раз спасатели вызывались для проведения аварийно-спасательных работ, шесть раз – для оказания помощи населению и сотрудникам полиции.

По данным ГСЧС, в 12.40 обломок российского снаряда попал в частный дом в Киевском районе Харькова. В результате загорелись домашние вещи. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 1,5 м², не допустив его распространения.

Также в Киевском районе пострадал православный храм, в котором спасатели провели работы по демонтажу оконных рам и стекла.

Ночью, в 1.55 произошел обстрел одного из населенных пунктов Чугуевского района. Там занялись четыре частных дома, два хозяйственных сооружения, магазин и кафе на общей площади около 400 м². Погасить пожар спасателям удалось в 4.50.

Война России против Украины. Главное (обновляется)