Оккупанты полностью уничтожили в Харькове единственный в Украине генетический банк растений

Банк растений сохранился даже при немецкой оккупации, однако не смог избежать сокрушительных ударов российской армии Скриншот: Український агроном / YouTube

"Семена уже готовили к севу и с марта сотрудники должны были уже засевать коллекцию. После того, как пришел "русский мир", как пришла орда русских "освободителей", все превратилось в сплошной пепел. Десятки тысяч образцов семенного материала. Это всемирная коллекция. В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которых мы уже не сможем восстановить. Здесь был ад, алюминий поплавился. Выгорело все", – рассказал Авраменко.

По словам ученого, в помещении, где хранился банк растений, не было военных или территориальной обороны, а россияне хорошо знали, куда стреляют.

"Это сугубо научное учреждение, которое умышленно уничтожалось, прицельно били именно в то место, где хранился банк генетических ресурсов растений", – сказал Авраменко.

Он подчеркнул, что банк растений сохранился даже при немецкой оккупации, однако не смог избежать сокрушительных ударов российской армии.

"Мне грустно говорить, что при гитлеровской Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожали эту коллекцию, а наоборот пытались сохранить, что-то скрыть, потому что знали, что и их потомкам это понадобится. Потому что это вопрос продовольственной безопасности каждой страны. Селекционеры со всего мира, всех стран, включая Россию, заказывали и получали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта, адаптированные к местности", – отметил ученый.

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