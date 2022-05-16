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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты полностью уничтожили в Харькове единственный в Украине генетический банк растений

Банк растений сохранился даже при немецкой оккупации, однако не смог избежать сокрушительных ударов российской армии
Банк растений сохранился даже при немецкой оккупации, однако не смог избежать сокрушительных ударов российской армии
Скриншот: Український агроном / YouTube

Российские оккупанты уничтожили в Харькове единственный в Украине генетический банк растений, в котором хранилось более 160 тыс. сортов и гибридов растений со всего мира. Об этом сообщил доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник института растениеводства имени В. Юрьева Сергей Авраменко, пишет "Укринформ".

"Семена уже готовили к севу и с марта сотрудники должны были уже засевать коллекцию. После того, как пришел "русский мир", как пришла орда русских "освободителей", все превратилось в сплошной пепел. Десятки тысяч образцов семенного материала. Это всемирная коллекция. В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которых мы уже не сможем восстановить. Здесь был ад, алюминий поплавился. Выгорело все", – рассказал Авраменко.

По словам ученого, в помещении, где хранился банк растений, не было военных или территориальной обороны, а россияне хорошо знали, куда стреляют.

"Это сугубо научное учреждение, которое умышленно уничтожалось, прицельно били именно в то место, где хранился банк генетических ресурсов растений", – сказал Авраменко.

Он подчеркнул, что банк растений сохранился даже при немецкой оккупации, однако не смог избежать сокрушительных ударов российской армии.

"Мне грустно говорить, что при гитлеровской Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожали эту коллекцию, а наоборот пытались сохранить, что-то скрыть, потому что знали, что и их потомкам это понадобится. Потому что это вопрос продовольственной безопасности каждой страны. Селекционеры со всего мира, всех стран, включая Россию, заказывали и получали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта, адаптированные к местности", – отметил ученый.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней масштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета по состоянию на 11 мая, за время попыток штурма города и постоянных обстрелов оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, военные, ученые, война России против Украины, русские, русский мир, российские оккупанты
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