Оккупанты полностью уничтожили в Харькове единственный в Украине генетический банк растений

"Семена уже готовили к севу и с марта сотрудники должны были уже засевать коллекцию. После того, как пришел "русский мир", как пришла орда русских "освободителей", все превратилось в сплошной пепел. Десятки тысяч образцов семенного материала. Это всемирная коллекция. В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которых мы уже не сможем восстановить. Здесь был ад, алюминий поплавился. Выгорело все", – рассказал Авраменко.
По словам ученого, в помещении, где хранился банк растений, не было военных или территориальной обороны, а россияне хорошо знали, куда стреляют.
"Это сугубо научное учреждение, которое умышленно уничтожалось, прицельно били именно в то место, где хранился банк генетических ресурсов растений", – сказал Авраменко.
Он подчеркнул, что банк растений сохранился даже при немецкой оккупации, однако не смог избежать сокрушительных ударов российской армии.
"Мне грустно говорить, что при гитлеровской Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожали эту коллекцию, а наоборот пытались сохранить, что-то скрыть, потому что знали, что и их потомкам это понадобится. Потому что это вопрос продовольственной безопасности каждой страны. Селекционеры со всего мира, всех стран, включая Россию, заказывали и получали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта, адаптированные к местности", – отметил ученый.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней масштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета по состоянию на 11 мая, за время попыток штурма города и постоянных обстрелов оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.