В Харькове запустили метро, оно будет работать и как убежище. Видео

Подземка будет работать с 7.00 до 19.00, интервал движения поездов — 30 минут. На каждой станции для пассажиров размещено расписание.

Первую неделю проезд в Харьковском метрополитене — бесплатный. Поезда курсируют по всем направлениям, кроме участка "Академика Павлова" – "Героев труда" на Салтовской линии. Станция "Госпром" будет работать только на переход к станции "Университет", без входа и выхода в город.

Полный перечень работающих вестибюлей и выходов мэрия опубликовала на сайте. Там же сообщили, что харьковчане смогут продолжить пользоваться станциями в качестве временного укрытия во время воздушных тревог.