В Харькове запустили метро, оно будет работать и как убежище. Видео

Подземка будет работать с 7.00 до 19.00, интервал движения поездов — 30 минут. На каждой станции для пассажиров размещено расписание.
Первую неделю проезд в Харьковском метрополитене — бесплатный. Поезда курсируют по всем направлениям, кроме участка "Академика Павлова" – "Героев труда" на Салтовской линии. Станция "Госпром" будет работать только на переход к станции "Университет", без входа и выхода в город.
Полный перечень работающих вестибюлей и выходов мэрия опубликовала на сайте. Там же сообщили, что харьковчане смогут продолжить пользоваться станциями в качестве временного укрытия во время воздушных тревог.
С 24 февраля Харьковское метро стало пристанищем для тысяч жителей города, спасающихся от войны. Люди полностью обустроили там быт, установили палатки, на станции метро регулярно поставлялась гуманитарная помощь, медикаменты и продукты, волонтеры устраивали учебу и игры для детей, артисты приезжали туда с концертами.
3 апреля на одной из станций харьковского метрополитена прошла церемония регистрации брака, поженились медсестра Анастасия и стоматолог Антон.
16 мая городской голова Игорь Терехов заявил, что начинается отселение людей из вагонов и платформ для подготовки запуска метро. В интервью телеканалу "Дом" он рассказал, что людей, которые больше двух месяцев прятались от обстрелов в харьковской подземке, начали переселять в общежития и санатории.