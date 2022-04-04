В харьковском метро зарегистрировали брак

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину пара решила остаться в Харькове. Анастасия продолжала работать в Институте медицинской радиологии, а Антон лечил зубы пациентам дома. Через 10 дней они присоединились к волонтерскому центру, помогали развозить гуманитарную помощь для жителей Харькова, военных и территориальной обороны.
Антон сделал предложение Анастасии 28 февраля.
"Мы вместе два года, а кажется, что не одну жизнь. За это время произошло множество событий, которых хватит на несколько тяжелых томов. Особенно за последний месяц. Я искала Антона 32 года. Он мой, он – из всех моих мечт, мой герой, человек, с которым я чувствую себя в безопасности, которого я не смогла оставить, когда началась война. Он дразнит меня, называет декабристкой, а я дую губы и делаю вид, что обижаюсь", – рассказала она.
При росписи харьковчан присутствовал мэр Харькова Игорь Терехов, он поздравил пару и пожелал ей много детей, сообщила в Telegram пресс-служба горсовета.
"Ваше решение подтверждает, что Харьков живет и Харьков победит. Я желаю вам долгих лет совместной жизни под мирным небом", – сказал мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине за месяц войны появилось около 15,5 тыс. новых семей и родилось 15,3 тыс. детей. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
После начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. Сейчас оккупанты обстреливают Харьков издали.
28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинуло около 30% жителей.
Начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов сообщил 3 апреля, что в Харьковской области погибло 404 человека, в том числе 21 ребенок.