В харьковском метро зарегистрировали брак

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину пара решила остаться в Харькове. Анастасия продолжала работать в Институте медицинской радиологии, а Антон лечил зубы пациентам дома. Через 10 дней они присоединились к волонтерскому центру, помогали развозить гуманитарную помощь для жителей Харькова, военных и территориальной обороны.

Антон сделал предложение Анастасии 28 февраля.

"Мы вместе два года, а кажется, что не одну жизнь. За это время произошло множество событий, которых хватит на несколько тяжелых томов. Особенно за последний месяц. Я искала Антона 32 года. Он мой, он – из всех моих мечт, мой герой, человек, с которым я чувствую себя в безопасности, которого я не смогла оставить, когда началась война. Он дразнит меня, называет декабристкой, а я дую губы и делаю вид, что обижаюсь", – рассказала она.

Фото: nakipelo.ua

При росписи харьковчан присутствовал мэр Харькова Игорь Терехов, он поздравил пару и пожелал ей много детей, сообщила в Telegram пресс-служба горсовета.

"Ваше решение подтверждает, что Харьков живет и Харьков победит. Я желаю вам долгих лет совместной жизни под мирным небом", – сказал мэр.

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