  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео

"Дети в этой войне наиболее беззащитны. Они нуждаются в наших внимании и заботе. Берегите друг друга, дорогие братья и сестры. Все будет Украина", – анонсировал композицию фронтмен группы, украинский поэт и писатель Сергей Жадан.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля Харьковское метро стало пристанищем для тысяч жителей города, спасающихся от войны. Люди полностью обустроили там быт, установили палатки, на станции метро регулярно поставлялась гуманитарная помощь, медикаменты и продукты, волонтеры устраивали учебу и игры для детей, артисты приезжали туда с концертами.

3 апреля на одной из станций харьковского метрополитена прошла церемония регистрации брака, поженились медсестра Анастасия и стоматолог Антон.

16 мая городской голова Игорь Терехов заявил, что начинается отселение людей из вагонов и платформ для подготовки запуска метро. В интервью телеканалу "Дом" он рассказал, что людей, которые больше двух месяцев прятались от обстрелов в харьковской подземке, начали переселять в общежития и санатории.

24 мая Харьковский метрополитен возобновил работу.