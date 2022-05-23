В Харьковской области от российских оккупантов освобождены 24 населенных пункта – Залужный

Залужный: Наша обязанность – защитить свой народ и свое государство. И мы ее с честью выполняем Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Каждый день, уничтожая врага, освобождая города и села от оккупантов, восстанавливая инфраструктуру, военнослужащие Вооруженных сил Украины пресекают преступления Российской Федерации против гражданского населения и препятствуют совершению новых. В Харьковской области освобождены 24 населенных пункта", – написал Залужный.

Он отметил, что почти месяц назад ВСУ деоккупировали поселок Кутузовка.

"Около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них – 40 детей в возрасте от трех месяцев до 12 лет. Украинские военные, освобождавшие село, оказали первую помощь местным жителям, делились с ними всем необходимым – водой, едой, одеждой. Наша обязанность – защитить свой народ и свое государство. И мы ее с честью выполняем", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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