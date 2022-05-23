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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области от российских оккупантов освобождены 24 населенных пункта – Залужный

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Залужный: Наша обязанность защитить свой народ и свое государство. И мы ее с честью выполняем
Залужный: Наша обязанность – защитить свой народ и свое государство. И мы ее с честью выполняем
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Украинские военнослужащие освободили от российских оккупантов 24 населенных пункта Харьковской области. Об этом 23 мая в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Каждый день, уничтожая врага, освобождая города и села от оккупантов, восстанавливая инфраструктуру, военнослужащие Вооруженных сил Украины пресекают преступления Российской Федерации против гражданского населения и препятствуют совершению новых. В Харьковской области освобождены 24 населенных пункта", – написал Залужный.

Он отметил, что почти месяц назад ВСУ деоккупировали поселок Кутузовка.

"Около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них – 40 детей в возрасте от трех месяцев до 12 лет. Украинские военные, освобождавшие село, оказали первую помощь местным жителям, делились с ними всем необходимым – водой, едой, одеждой. Наша обязанность – защитить свой народ и свое государство. И мы ее с честью выполняем", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/316425467319612

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона.

5 мая Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, помощь, война России против Украины, Валерий Залужный
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