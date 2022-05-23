В Харьковской области от российских оккупантов освобождены 24 населенных пункта – Залужный

"Каждый день, уничтожая врага, освобождая города и села от оккупантов, восстанавливая инфраструктуру, военнослужащие Вооруженных сил Украины пресекают преступления Российской Федерации против гражданского населения и препятствуют совершению новых. В Харьковской области освобождены 24 населенных пункта", – написал Залужный.
Он отметил, что почти месяц назад ВСУ деоккупировали поселок Кутузовка.
"Около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них – 40 детей в возрасте от трех месяцев до 12 лет. Украинские военные, освобождавшие село, оказали первую помощь местным жителям, делились с ними всем необходимым – водой, едой, одеждой. Наша обязанность – защитить свой народ и свое государство. И мы ее с честью выполняем", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона.
5 мая Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.