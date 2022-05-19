Жертвами россиян в Харьковской области стали почти 800 человек

Из этих 800 погибших почти 30 – дети, уточнил глава ОГА.

Что касается разрушений инфраструктуры, то в Харькове и области повреждены более 2,5 тыс. жилых многоэтажных домов.

"Если мы говорим об объектах культурного наследия, административных зданиях, школах, детских садах, то это тоже очень значительное количество. Мы сейчас подготовили полный отчет для Офиса президента, а также международным партнерам по каждой сфере. Насколько у нас разрушена критическая инфраструктура, дорожная инфраструктура… Покластерно на каждом из направлений. И это миллиарды и миллиарды долларов на восстановление", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.